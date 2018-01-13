联合国秘书长强调移民是积极现象

联合国秘书长古特雷斯11日说，国际移民为积极现象，各国政府应该开启更多合法移民通道，而不是设置政策障碍。

联合国大会11日举行非正式会议，听取古特雷斯关于移民问题的报告。古特雷斯说，移民能促进经济增长和社群融合，减少社会不平等，调节人口分布。移民通过自己的劳动和向各自的祖国汇款为国际发展作出巨大贡献。

古特雷斯呼吁各国政府通过加强法治来管理和保护移民，而不是为移民设置障碍。他说，为移民入境设置障碍以及限制移民工作机会的国家是在伤害自己的经济，这等同于为有序合法满足自己国家劳工需求设置障碍，同时这也在无意中鼓励非法移民。如果合法移民渠道被封闭，有移民意愿的人就会寻求非法渠道。

古特雷斯说，目前，全球移民管理薄弱，造成移民迁移过程中人道主义危机以及移民目的地侵犯人权的现象。这些问题又反过来导致移民问题失控的假象和限制移民政策的出现。各国应该追求合法移民利益的最大化，摒弃基于偏见的移民限制政策。（记者殷淼）

《 人民日报 》（ 2018年01月13日 11 版）

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