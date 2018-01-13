普京称将交还乌方遗留在克里米亚的武器装备

俄罗斯总统普京11日表示，俄方准备将乌克兰遗留在克里米亚的飞机、舰船等武器装备交还给乌方，但乌方在克里米亚储存的弹药需就地处置。

据塔斯社报道，普京当天对多家媒体表示，俄方在2014年曾安排数支车队将乌克兰军方遗留在克里米亚的武器和财产转交给乌方。此后，乌军方数次要求俄方交还克里米亚地区的其余乌方武器装备。目前，俄方准备将当地的乌军方舰船、装甲车和飞机交与乌方。其中部分武器装备目前保养状况较差，如乌方派军人前来接收，俄方可协助将装备从海路运至乌南部海港敖德萨。

关于乌方在克里米亚储存的大量弹药，普京说，俄专家认为将其长途搬运较为危险，宜就地处置，俄方准备邀请乌军方参与处理过程。

《 人民日报 》（ 2018年01月13日 11 版）

(责编：朱欣(实习生)、曹昆)