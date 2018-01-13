阿桑奇获厄瓜多尔公民身份引关注

厄瓜多尔外交部长玛丽亚·埃斯皮诺萨1月11日称，厄瓜多尔政府已于去年12月12日授予“维基解密”网站创始人朱利安·阿桑奇厄瓜多尔公民身份。

埃斯皮诺萨表示，阿桑奇去年9月向厄瓜多尔外交部提出入籍申请，厄政府基于国际法和厄国内法律的规定，决定授予阿桑奇厄瓜多尔公民身份。埃斯皮诺萨强调，厄有权向受保护的人士授予国籍，并寻求以“公正和有尊严的方式”解决阿桑奇在英国的处境问题。

分析认为，厄瓜多尔授予阿桑奇公民身份只是第一步，未来还可能给予其外交人员的身份。这样阿桑奇就拥有了外交豁免权，可以离开厄瓜多尔驻英国大使馆。媒体分析认为，阿桑奇长期以爆料美国为主，厄瓜多尔对这位“反美斗士”的关照，将对厄美关系产生一定影响。

阿桑奇现年46岁，澳大利亚人，2006年创建“维基解密”网站。2010年以来，该网站曝光了大量美国政府有关阿富汗战争与伊拉克战争的秘密文件、希拉里竞选团队的邮件内容以及美国中央情报局的各种黑客工具和秘密黑客基地等等，引起巨大轰动，使美国的外交形象一落千丈。

2010年11月，阿桑奇被控在瑞典涉嫌性侵，2012年6月保释期间进入厄瓜多尔驻英国大使馆寻求庇护至今。英国警方称，阿桑奇躲进使馆寻求庇护的行为违反了保释规定，他若离开使馆，警方依然有权逮捕他。但阿桑奇更担心的是自己被移交给美国。美国司法部长塞申斯去年曾公开表示，逮捕阿桑奇是“头等大事”。

厄瓜多尔不是第一次“叫板”美国，2013年曾承诺收留曝光美国“棱镜”监听项目的斯诺登。在被问及“是否担心会影响厄美关系”时，厄瓜多尔时任外长里卡多·帕蒂诺坦言，某些国家政府会择利而行，但厄瓜多尔“不一样”，“我们会本着‘人权至上’的原则作出独立的决定”。

分析认为，厄美关系近年来时好时坏，与两国意识形态不同有很大关系，也与厄瓜多尔前总统科雷亚不满美国的拉美政策有关。作为拉美左派的新领导者，科雷亚被视为“查韦斯第二”，敢于对美国说“不”。在任期内，科雷亚将美军赶出了厄瓜多尔曼塔空军基地，挤走了一些在厄瓜多尔投资油田的美国企业，并在2011年因“维基解密”事件驱逐了美驻厄大使。

专家普遍认为，阿桑奇获厄瓜多尔公民身份不会对美厄关系产生实质影响。多年来美国都是厄第一大贸易伙伴、第二大侨汇收入来源国。目前在厄瓜多尔注册经营的美国企业约有100家。自2000年以来，为稳定经济，厄瓜多尔宣布实行经济美元化。在教育文化方面，厄瓜多尔高等教育体系中的外国奖学金65%来自美国，年均约30万美国游客赴厄旅游。2011年4月，两国因“维基解密”事件互相驱逐大使，但次年遂即恢复正常。厄美两国关系虽有些紧张，但依然紧密。（记者 陈效卫）

（本报里约热内卢1月12日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月13日 11 版）

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