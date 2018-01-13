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突尼斯多地爆发游行示威至少600人被捕

2018年01月13日08:27  来源：人民网－人民日报
 

突尼斯多地抗议示威活动11日仍在持续，并引发暴力骚乱。突尼斯内政部说，冲突已导致1名示威者死亡、60多名安全人员受伤、50多辆警车被毁，目前已有至少600人被捕。

突尼斯内政部发言人哈利法·希巴尼说，被捕者中年轻人占大多数。这些人参与了抢劫、盗窃以及纵火等破坏行为，已经严重偏离了抗议活动的初衷，干扰了公共秩序。

此次抗议示威活动8日从首都突尼斯市开始，很快蔓延至全国十多个省份。8日晚间，部分地区的示威活动引发冲突，抗议者向安全人员投掷石块和燃烧弹，安全人员动用催泪瓦斯驱散抗议者，1名示威者因催泪瓦斯窒息死亡。

随后，多地示威活动引发的暴力骚乱不断升级。据了解，这些示威活动主要指向民生问题，直接原因是突尼斯生活成本居高不下，而政府颁布的2018年财政法导致物价继续上涨。 （记者马迪、刘锴）

《 人民日报 》（ 2018年01月13日 11 版）

(责编：朱欣(实习生)、曹昆)
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