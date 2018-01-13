人民网>>国际

特朗普表示最后一次延长针对伊朗核问题的制裁豁免期

2018年01月13日08:24  来源：新华网
 

美国总统特朗普１２日发表声明说，将最后一次延长针对伊朗核问题的制裁豁免期，他不会确认伊朗履行了伊核协议承诺。

特朗普说，伊核协议有“灾难性的缺陷”，他要求美国国会和欧洲国家同意修改协议条款，增加限制伊朗导弹项目等内容。

特朗普说，此次延长针对伊朗核问题的制裁豁免期，是给欧洲国家同意修改伊核协议的“最后一个机会”。他表示，如果没有达成美国期待的协议，美国将“立即退出协议”。

特朗普表示，他不会确认伊朗履行了伊核协议承诺。

根据相关规定，每隔１２０天，美国总统都要确定是否延长针对伊朗核问题的制裁豁免期。美国行政部门需要每隔９０天向国会提交报告，评估伊朗是否履行了伊核协议承诺。去年１０月，特朗普曾表示拒绝向国会证实伊朗遵守伊核协议。

在特朗普１２日发表声明后，伊朗外长扎里夫通过社交媒体回应说，伊核协议不可重新谈判，美国应像伊朗一样，全面履行其作出的承诺。

１２日，美国财政部宣布对１４个与伊朗“支持武器扩散”等有关的个人和实体实施制裁。

２０１５年７月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。国际原子能机构负责督查伊朗履行协议情况，已多次出台报告确认伊朗履行了该协议。（记者朱东阳 刘晨）

(责编：朱欣(实习生)、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

选票政治捆住美国环保手脚 过去一年，美国政府大举对既存环境监管政策开战，退出《巴黎协定》或许是其中最令人瞠目的举动，但火力最密集的战场还是在美国本土。从废除《清洁电力计划》到松绑开采权、缩减保护区，从允许阿拉斯加猎熊猎狼到弱化西海岸鲸鱼、海龟保护，美国环境政策的全面倒退几乎前所未见。哥伦比亚大学的追踪研究显示，过去一年美国被松绑的环境监管政策已有86项。 【详细】

国际|国际观察

人民日报：澳大利亚政客应多些自省意识 “我们的地盘”，这是澳大利亚一些人眼中的太平洋岛国，他们习惯于把其他国家称为“非传统的外部力量”。这也就是为什么澳大利亚那个部长动辄拿出“我们不想要”“我们要确保”之类的句式，来表达其对太平洋岛国的傲慢。实际上，这种傲慢导致澳大利亚长期容不下其他国家与太平洋岛国的正常合作。 【详细】

国际|国际观察
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved