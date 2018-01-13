特朗普表示最后一次延长针对伊朗核问题的制裁豁免期

美国总统特朗普１２日发表声明说，将最后一次延长针对伊朗核问题的制裁豁免期，他不会确认伊朗履行了伊核协议承诺。

特朗普说，伊核协议有“灾难性的缺陷”，他要求美国国会和欧洲国家同意修改协议条款，增加限制伊朗导弹项目等内容。

特朗普说，此次延长针对伊朗核问题的制裁豁免期，是给欧洲国家同意修改伊核协议的“最后一个机会”。他表示，如果没有达成美国期待的协议，美国将“立即退出协议”。

特朗普表示，他不会确认伊朗履行了伊核协议承诺。

根据相关规定，每隔１２０天，美国总统都要确定是否延长针对伊朗核问题的制裁豁免期。美国行政部门需要每隔９０天向国会提交报告，评估伊朗是否履行了伊核协议承诺。去年１０月，特朗普曾表示拒绝向国会证实伊朗遵守伊核协议。

在特朗普１２日发表声明后，伊朗外长扎里夫通过社交媒体回应说，伊核协议不可重新谈判，美国应像伊朗一样，全面履行其作出的承诺。

１２日，美国财政部宣布对１４个与伊朗“支持武器扩散”等有关的个人和实体实施制裁。

２０１５年７月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。国际原子能机构负责督查伊朗履行协议情况，已多次出台报告确认伊朗履行了该协议。（记者朱东阳 刘晨）

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