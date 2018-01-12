发掘民族文化精神家园 描绘文化自信基因地图 

人民网北京1月12日电 《中华民俗文化精粹》启动仪式10日在京举行。广东省出版集团、南方出版传媒领导、《中华民俗文化精粹》编委会主要成员、广东人民出版社代表以及在京的民俗文化界人士参加了本次盛会。

启动仪式上，与会专家围绕“民俗文化与文化自信“等主题进行了热烈地讨论。与会专家一致认为，党的十九大报告提出的文化自信，有着深厚的传统文化积累依据和鲜活的现实图景支撑。《中华民俗文化精粹》丛书的编写非常及时和必要，有着重要的学术价值、出版价值和现实意义。民俗文化作为文化的重要组成部分和直接外化形态，对于文化自信内核的展现和自觉的传播具有深远的影响力。

中国作家协会副主席、著名民俗学家白庚胜表示，民俗文化是树立文化自信、发展文化产业的助推器，《中华民俗文化精粹》丛书本着发掘中华民族文化精神家园之根本目的，要描绘一幅充满生命力的文化自信基因地图，做成五千年农耕文明基因库，打造一部厚重凝练的中国民俗文化百科全书，真正成为中国文化自信的生活底本和海内外华人社会联结的纽带以及中外文化交流宝典。

丛书依据中国民间文艺家协会编写的《中国民俗志工作手册》制定编写提纲，以类立卷、覆盖全土，采用系统全面的科学调查方法，尽量保存地域民俗的原始鲜活状态，图文并茂、客观精准，力求集成近百年民俗调研成果，总汇新世纪非物质文化工作经验。

丛书计划在2018年7月份前完成总工作量的70%，2018年底完成，2019年上半年推出全媒体的《中华民俗文化精粹》丛书。（许广占）

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