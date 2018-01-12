互联网+扶贫创新：河北全域光纤信息网助力脱贫攻坚

人民网讯 河北省互联网+扶贫创新应用峰会10日在石家庄举办。本次会议以“全域光纤信息网 助力脱贫攻坚”为主题，以“互联网+”为总基调，围绕河北省互联网发展趋势及县域发展现状、行业热点话题进行深入探讨。

河北省通信管理局局长周景耀表示，五年来，信息通信业不断加大投资力度，深入实施宽带河北专项行动，促进全光网络建设和4G发展，拓展农村覆盖，全面提升农村地区的通信设施能力和服务水平。2017年基本完成全省5万个行政村光纤通达和4G覆盖，河北省全域光纤信息网正式建成，实现了全省农村通信发展水平的新跨越。同时也带动了以农村电商为代表的信息化发展。

中国信息通信研究院院长刘多指出，目前在互联网便捷、聚集、普惠等多种优势下，农村电商已经非常普遍。2017年底河北省实现了全域的光纤网，为互联网+脱贫工作包括民生、教育、医疗、人才引进、农村管理等方面提供了通达的网络优势和更多的可能性。

中国互联网协会秘书长卢卫说：“当前，互联网与经济社会各领域全面深度融合，催生了很多新产品、新业务、新模式，广大人民群众在共享互联网发展成果上拥有更多获得感。”

峰会的召开，将深入落实党中央关于精准扶贫、精准脱贫的决策部署，充分发挥河北省通信行业搭建的全域光纤信息网的作用，力求通过交流研讨脱贫攻坚新思路，展示光纤信息网络助力脱贫攻坚新成果，推广互联网应用，加速成果转化，更好地助力河北省脱贫攻坚。

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(责编：朱欣(实习生)、常红)