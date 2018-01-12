人民网>>国际>>关注中国>>中国在世界眼中>>中国科技

互联网+扶贫创新：河北全域光纤信息网助力脱贫攻坚

2018年01月12日15:41  来源：人民网
 

人民网讯 河北省互联网+扶贫创新应用峰会10日在石家庄举办。本次会议以“全域光纤信息网 助力脱贫攻坚”为主题，以“互联网+”为总基调，围绕河北省互联网发展趋势及县域发展现状、行业热点话题进行深入探讨。

河北省通信管理局局长周景耀表示，五年来，信息通信业不断加大投资力度，深入实施宽带河北专项行动，促进全光网络建设和4G发展，拓展农村覆盖，全面提升农村地区的通信设施能力和服务水平。2017年基本完成全省5万个行政村光纤通达和4G覆盖，河北省全域光纤信息网正式建成，实现了全省农村通信发展水平的新跨越。同时也带动了以农村电商为代表的信息化发展。

中国信息通信研究院院长刘多指出，目前在互联网便捷、聚集、普惠等多种优势下，农村电商已经非常普遍。2017年底河北省实现了全域的光纤网，为互联网+脱贫工作包括民生、教育、医疗、人才引进、农村管理等方面提供了通达的网络优势和更多的可能性。

中国互联网协会秘书长卢卫说：“当前，互联网与经济社会各领域全面深度融合，催生了很多新产品、新业务、新模式，广大人民群众在共享互联网发展成果上拥有更多获得感。”

峰会的召开，将深入落实党中央关于精准扶贫、精准脱贫的决策部署，充分发挥河北省通信行业搭建的全域光纤信息网的作用，力求通过交流研讨脱贫攻坚新思路，展示光纤信息网络助力脱贫攻坚新成果，推广互联网应用，加速成果转化，更好地助力河北省脱贫攻坚。

优秀互联网+创新企业展示相关扶贫项目

 

(责编：朱欣(实习生)、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

选票政治捆住美国环保手脚 过去一年，美国政府大举对既存环境监管政策开战，退出《巴黎协定》或许是其中最令人瞠目的举动，但火力最密集的战场还是在美国本土。从废除《清洁电力计划》到松绑开采权、缩减保护区，从允许阿拉斯加猎熊猎狼到弱化西海岸鲸鱼、海龟保护，美国环境政策的全面倒退几乎前所未见。哥伦比亚大学的追踪研究显示，过去一年美国被松绑的环境监管政策已有86项。 【详细】

国际|国际观察

人民日报：澳大利亚政客应多些自省意识 “我们的地盘”，这是澳大利亚一些人眼中的太平洋岛国，他们习惯于把其他国家称为“非传统的外部力量”。这也就是为什么澳大利亚那个部长动辄拿出“我们不想要”“我们要确保”之类的句式，来表达其对太平洋岛国的傲慢。实际上，这种傲慢导致澳大利亚长期容不下其他国家与太平洋岛国的正常合作。 【详细】

国际|国际观察
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved