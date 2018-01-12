中国儿童少年基金会获评中国最透明慈善公益基金会第一名

人民网讯 中国儿童少年基金会2017年度理事暨媒体通气会12日举行，部分功勋理事、理事和媒体记者出席活动。中国儿童少年基金会秘书长朱锡生通报儿基会2017年主要工作进展及2018年总体安排。

获评中国最透明慈善公益基金会第一名

从2015年至今，中国儿童少年基金会持续位列基金会中心网排行榜满分100分并列第一名。2017年《界面》杂志和今日头条发布2017年中国最透明慈善公益基金会排行榜榜单，中国儿童少年基金会以99分的成绩，从2016年的第六名，上升至第一名。

2017年：2100家企业1000万个人参与捐赠

2017年度中国儿童少年基金会在捐赠收入上迈上一个新台阶。2100家企业，1000万人次参与捐赠，总收入达到5.12亿元，其中众筹资金达1.2亿元，实现连续多年增长。公益支出约3.97亿元，占上年总收入的87%，惠及儿童近209.7万人次。

中国儿童少年基金会近几年把公众众筹提升到与企业筹资并重的位置来推进，经过两三年的积累发力，已经有了明显的效果。其中2015年个人捐赠占捐赠总收入比例为13.6%，2016年这一比例上升为17%，2017年接近25%，公众筹款在捐赠总收入中的比重越来越大。

2018年：稳中求进，有所为有所不为

新的一年，中国儿童少年基金会将重点围绕制度建设、队伍能力建设、规范化管理开展工作，在现有发展基础上，坚持稳中求进，有所为有所不为，为今后的可持续发展奠定更加扎实牢固的基础。在工作内容上，继续围绕国家精准扶贫、精准脱贫战略部署，围绕广大儿童对美好生活的向往，重点做好儿童教育、儿童安全、儿童健康、优秀文化传承等领域的公益项目，始终确保在大局下谋划思考、决策推进。

(责编：朱欣(实习生)、常红)