旅游绿皮书：2018年全球旅游增长将继续高于全球经济增长

人民网北京1月12日电 1月12日，由中国社会科学院财经战略研究院、中国社会科学旅游研究中心、社会科学文献出版社共同主办的《旅游绿皮书：2017~2018年中国旅游发展分析与预测》发布会在京举行。

《旅游绿皮书》以“新时代下中国旅游的改革与创新”为主题，通过两篇主报告和20余篇专题报告，对2017~2018年中国旅游发展进行透视和前瞻，并对全球旅游发展的热点问题进行重点剖析。

2017年中国旅游发展年度十大热点事件

2017年，我国旅游发展高潮迭起，热点频出。基于该事件所涉及问题的复杂性、社会关注度以及对未来发展可能带来的影响，中国社会科学院旅游研究中心遴选出2017年中国旅游十大热点事件，并对其进行点评。

2017年中国旅游发展年度十大热点事件分别为：十九大报告指引旅游新发展；世界旅游联盟成立引发期待；国家公园建设迈出重要步伐；乡村旅游助力乡村振兴战略；特色小镇破解城乡二元难题；多因素影响中日韩旅游遇冷；体育旅游共同构筑幸福产业；民宿投资热潮日渐趋于理性；质量事件频发凸显酒店困境；旅游屡屡成为热播综艺主题。

新时代下中国旅游改革与创新需关注八个问题

《旅游绿皮书》指出，旅游作为人民美好生活需要的重要内容和社会经济发展的重要领域，在新的时代背景下，应调整发展思路和发展方式，从强调经济功能转向突出综合功能，从强调增长速度转向突出发展质量，从学习国际经验到形成国际经验。

为加快推进我国旅游的改革与创新，需对如下问题进行深入研究：明确产业和事业双重属性；保障公民休假权和旅游权；研究景区管理体制分类改革；建立现代化的旅游治理体系；改革旅游统计和考核体系；完善旅游公共服务体系；构建旅游产业创新体系；完善旅游改革创新顶层设计。

2018年全球旅游增长继续高于全球经济增长

《旅游绿皮书》指出，2017-2018年，全球旅游总收入和旅游总人次增速均持续高于GDP增长。国际货币基金组织和世界银行对2018年全球GDP实际增长率的预测分别为3.6%和2.9%，而全球旅游总收入增速比其分别高出2.3个百分点和3.0个百分点。

考虑到全球经济可能出现高于预期和低于预期的增长，《旅游绿皮书》对全球旅游增长情况做出三种不同情境下的预测。结果，不管哪种情形，全球旅游经济的增速都将高于国际货币基金组织和世界银行对全球经济增速的预期。（刘茹霞）

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