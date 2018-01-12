原标题：中国驻澳使馆提醒在澳中国人防范电信诈骗

新华社堪培拉１月１２日电（记者徐海静）中国驻澳大利亚大使馆领事参赞缪长霞１２日提醒在澳中国公民注意保护个人信息，防范电信诈骗，特别是一些假冒中国驻澳使领馆名义进行的电信诈骗。

缪长霞当天在接受新华社记者采访时说，从２０１７年８月开始，陆续有中国公民向中国驻多个国家使领馆反映，有不法分子假冒中国驻外使领馆名义进行诈骗。中国驻澳使馆也注意到，前台接到关于电信诈骗的咨询电话明显增多，并有中国公民上当受骗。

缪长霞提醒说，如果在澳中国公民个人信息不慎泄露或接到诈骗电话，可向澳大利亚相关热线、网站举报。如不幸上当受骗，应及时向澳警方报警，并委托国内亲友就近向中国公安机关报案。

中国驻澳使馆教育处公参徐孝说，中国在澳留学生人数在１５万左右，大部分留学生年纪尚轻，社会经验不足，容易成为电信诈骗的目标和受害者。中国驻外使领馆唯有不断提醒，并通过召开座谈会、与当地华侨华人团体合作等方式，提高留学生的警惕性，帮助他们避免或减少损失。

从２０１７年８月１１日至２０１８年１月５日的５个月里，中国驻澳使馆已４次在使馆网站上发布提醒，提示在澳中国公民、特别是数量众多的中国留学生小心电信诈骗。

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