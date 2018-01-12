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土耳其对公民赴美发出旅行警告

秦彦洋　施春

2018年01月12日20:23  来源：新华网
 
原标题：土耳其对公民赴美发出旅行警告

　　新华社安卡拉１月１２日电（记者秦彦洋　施春）土耳其外交部１２日发布声明，提醒赴美土耳其公民防范恐怖袭击和暴力事件风险。

　　声明说，近来，美国境内恐怖袭击事件明显增加，未来市中心、地铁站等公共区域可能发生汽车冲撞行人和炸弹袭击事件。

　　声明说，土耳其公民有可能在美国遭遇“专横逮捕”，以及没有事实依据的司法审判。

　　土耳其舆论认为，这是土方针对美国国务院１１日发布赴土旅行警告的回应。１１日，土耳其外交部召见美驻土大使，抗议美国将土耳其列入“安全风险增加”旅行地名单。

　　２０１６年７月土耳其发生未遂军事政变以来，土美两国围绕政变嫌疑人引渡、叙利亚库尔德武装合法性、耶路撒冷地位等问题矛盾不断。

　　２０１７年１０月，因土耳其以涉嫌未遂政变为由逮捕美国驻伊斯坦布尔总领馆一名当地雇员，土美两国相互暂停非移民签证服务，直至去年１２月２８日才宣布全面恢复。

(责编：徐祥丽、王欲然)
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