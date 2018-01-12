2017中国—中东欧国家媒体年闭幕式在北京举行

人民网北京1月12日电 （记者 杨讴） “2017中国-中东欧国家媒体年闭幕式暨2018中国-中东欧国家地方合作年开幕式”12日在北京举行。中国-中东欧国家合作中方秘书处成员单位、中东欧国家驻华使节、“媒体年”“地方合作年”参与单位代表等近300人出席活动。外交部副部长王超、国家新闻出版广电总局副局长童刚、河北省副省长王晓东以及保加利亚驻华大使波罗扎诺夫在活动中致辞。

国家新闻出版广电总局副局长童刚在致辞中说，16+1机制的创立，为深化媒体合作提供了重要契机。“媒体年”的举办，为弘扬传统友谊、增进相互了解、促进媒体业共同发展发挥了重要作用。希望双方媒体继续秉承“交流互鉴、合作共赢”的原则，为夯实中国与中东欧国家交流合作的民意和社会基础、为深化“16+1合作”做出更大贡献。

2016年第五次中国-中东欧国家领导人会晤通过《里加纲要》，确定2017年举办“中国-中东欧国家媒体年”。一年来，双方媒体围绕政策沟通、新闻报道、节目交流、联合制作、影视节展、人才培养等主题开展了50余项合作项目，策划实施了“中国-中东欧国家新闻发言人对话会”、“中东欧主题电影展”、“中东欧国家广电高级记者编辑研修班”等活动，合作制作并播出《奔跑吧，兄弟》、《天天向上》，捷克、克罗地亚特别节目及中捷合拍动画片《熊猫和小鼹鼠》、电视剧《最后一张签证》等优秀影视作品。

闭幕式上，出席人员共同观看了中国广播艺术团演奏的中国、中东欧国家经典曲目音乐会。

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