津巴布韦政府或将关闭部分驻外使领馆

人民网北京1月12日电（记者 王欲然）哈拉雷消息：津巴布韦媒体报道，津政府正考虑关闭该国在海外部分使领馆，以降低政府预算。

津巴布韦官方媒体《先驱报》称，津外交和国际贸易部长西布西索·莫约表示，政府正努力清除津巴布韦驻外使领馆拖欠的员工工资、租金等运营成本，以重建其在国际社会中的形象。“46处驻外使领馆正竭尽全力完成这项任务，以避免被迫关闭的结果。”

莫约还称，津巴布韦新任总统姆南加古瓦在首次讲话中指出要重建津与国际社会的关系，但由于经济问题，很难维持驻外使领馆的运营。

曾有报道指出，2017年5月，津巴布韦议员建议穆加贝政府关闭一些驻外使领馆，以节省政府开支，并曝光如津巴布韦驻马拉维使馆的工作人员从2016年12月起就未曾领取薪水。

(责编：王欲然、常红)