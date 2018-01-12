《水形物语》和《大小谎言》称雄美国评论家选择奖

美国评论家选择奖颁奖典礼1月１１日在洛杉矶举行。《水形物语》与《大小谎言》各夺得４个奖项，分别称雄电影和电视类奖项。

获得１４项提名的《水形物语》最终拿下了最佳影片、最佳导演、最佳艺术指导和最佳配乐奖。执导该片的墨西哥导演吉列尔莫·德尔托罗荣获最佳导演奖。这是他继７日斩获金球奖最佳导演之后的又一重要成绩，也使他成为本年度奥斯卡奖最佳导演的热门人选。

由美国福克斯探照灯电影公司发行的《水形物语》聚焦上世纪６０年代冷战时期的美国，讲述了一名在政府秘密实验室工作的女清洁工与一个被关押的人形两栖怪物在长期接触中产生情感并帮助他出逃的故事。

加里·奥尔德曼在传记片《至暗时刻》中精彩演绎了二战时期的英国首相丘吉尔，一举夺得最佳男主角奖。弗朗茜·麦克多曼德则凭借在《三块广告牌》中塑造的坚毅母亲形象，获得了最佳女主角奖。两人此前也分别夺得了金球奖剧情类最佳男女主角奖。

获得最佳男女配角奖的分别是山姆·洛克威尔（《三块广告牌》）和阿丽森·詹尼（《我，花样女王》）。

《寻梦环游记》夺得最佳动画片奖。德国影片《凭空而来》夺得了最佳外语片奖。《神奇女侠》夺得最佳动作电影奖。《大病》获得了最佳喜剧电影奖。最佳科幻／恐怖电影是《逃出绝命镇》。

在电视剧方面，《大小谎言》继续强势表现，摘取最佳有限剧集等４个奖项。《使女的故事》和《了不起的麦瑟尔夫人》分获剧情类最佳剧集奖和喜剧类最佳剧集奖。

由美国广播影评人协会和广播电视记者协会评选的评论家选择奖是好莱坞颁奖季的重要奖项之一，也是每年奥斯卡奖的风向标之一。（记者 高山）

(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)