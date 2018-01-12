美元指数1月１１日下跌。
经济数据方面，美国劳工部１１日公布的数据显示，经季节调整，去年１２月美国生产价格指数环比下降０．１％。
美国劳工部当天公布的另一份报告显示，在截至１月６日的一周，美国首次申请失业救济人数为２６．１万，较前一周未经修正数据增加１．１万人。
衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌０．５１％，在汇市尾市跌至９１．８５７。
截至纽约汇市尾市，１欧元兑换１．２０３８美元，高于前一交易日的１．１９６３美元；１英镑兑换１．３５３４美元，高于前一交易日的１．３５１３美元；１澳元兑换０．７８９３美元，高于前一交易日的０．７８３９美元。
１美元兑换１１１．１１日元，低于前一交易日的１１１．３２日元；１美元兑换０．９７６１瑞士法郎，低于前一交易日的０．９７７８瑞士法郎；１美元兑换１．２５２７加元，低于前一交易日的１．２５７５加元。（记者 王乃水）
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