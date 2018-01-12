专家认为贸易摩擦不改中美经贸合作长期趋势

多位中美经济贸易专家1月１１日在美国表示，尽管今年中美贸易摩擦可能性有所加大，但中美经贸合作的长期趋势并没有改变。

当天在华盛顿智库彼得森国际经济研究所和中国金融四十人论坛共同举办的中国经济论坛上，彼得森国际经济研究所高级研究员杰弗里·肖特说，今年美国可能进一步加大对中国进口产品的贸易救济调查，引发中美贸易摩擦升温，但不应将此解读成“贸易战”。随着中美两国在贸易和投资领域的合作进一步拓宽和深入，出现贸易摩擦是不可避免的。

肖特说，尽管中美短期内达成双边贸易协定的可能性很小，但是中美双方仍可以在区域性或者世贸组织等多边场合加强在电子商务、服务贸易等领域的合作。

中国金融四十人论坛高级研究员哈继铭指出，中美经贸关系合作互补的基础仍然存在。他说，改革开放初期，中国庞大的劳动力供给与美国来华的投资资本相结合，创造了中美经贸双赢的局面。

哈继铭说，当前中国劳动生产率增速仍快于美国，尽管中国劳动力成本近年来逐步攀升，但仍低于美国，这些因素决定了中美两国在经贸领域仍有进一步合作的空间。他还指出，中国目前在电子商务、高铁、移动支付等领域已经处于世界领先地位，中美在这些领域的合作具有很大潜力。

中国金融四十人论坛学术顾问、北京大学教授林毅夫也认为，中美经贸关系合作共赢的基础并没有改变。双方可以利用各自比较优势，实现经济上的互补双赢。

林毅夫说，中国可以向美国消费者提供物美价廉的商品，也可以为美国高附加值、技术密集型产业提供广阔的市场。同时，中国经济的稳健增长将为美国企业创造更多盈利和就业机会，巩固中美经贸双赢的坚实基础。（记者 江宇娟 高攀）

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