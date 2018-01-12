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英发布新环保规划 推广塑料袋收费

2018年01月12日14:12  来源：新华网
 

英国政府１１日发布了未来２５年的环境保护规划，其中一项重要措施是推广塑料袋收费至所有零售业小商户中，推动全社会大幅减少使用一次性塑料制品，避免形成更多难以降解的塑料废品。

这个长期规划中包括多项改善环境状况的措施，如保护野生动物栖息地、植树造林、减少使用一次性塑料制品等。

根据这项规划，英国政府将采取更严格措施来减少难以降解的塑料废品数量。英国各大超市此前已对消费者使用塑料袋征收每个５便士的费用，未来这一措施将推广到所有零售业小商户中；政府还会敦促各大超市设立完全不使用塑料制品的通道；政府机构中也将彻底停止使用一次性塑料制品。

在野生动植物保护方面，英国政府将为保护濒危物种而新设立总面积５０万公顷的野生动物栖息地；支持农户将部分田地恢复成草地和其他类型的栖息地；加强治理退化的土地，提供５７０万英镑启动一个新的北方造林工程。

此外，英国政府还会在政策、国际合作等方面积极推动环保。

英国环境、食品和农村事务大臣迈克尔·戈夫说，这份规划展示了未来２５年里，英国将如何大力减少那些造成河流及海洋污染的废弃物，减少空气中有害污染物，为珍贵的野生动植物创造新的栖息地。

在推出这份规划之前，英国政府已经制定了“清洁发展战略”，旨在减少碳排放，在应对气候变化的同时推动经济增长。（记者 张家伟）

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)
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