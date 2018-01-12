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法多家超市违规销售毒奶粉 总统、经济部长表态将彻查严办

2018年01月12日13:59  来源：环球网
 

法国奶业集团拉克塔利斯此前的“毒奶粉”风波原本随着产品召回而逐渐平息。但法国几家超市集团近日陆续承认，在宣布产品召回之后各自仍有少量产品售出，引发舆论再度哗然。法国总统马克龙和经济部长都对此表示关注，称将对责任人采取制裁措施。

《欧洲时报》11日报道称，1月9日，超市巨头勒克莱尔(Leclerc)首先承认，在拉克塔利斯集团召回受污染奶粉之后，该公司旗下超市又销售了984件相关产品。

次日，另外几家法国大型超市集团纷纷承认有相同性质的违规操作。其中家乐福超市卖出434件，Systme U集团(旗下包括Super U、Hyper U等超市)卖出384件，Casino集团卖出352件，欧尚集团卖出52件。

勒克莱尔集团老板Michel-Edouard Leclerc在个人博客中撰文表示，他看到并且确认了自己公司旗下部分超市的“违规”现象，他承认这是一个“无法认可的弊端”。

事发之后，包括勒克莱尔、家乐福等超市集团都纷纷表示，会加强内部控制措施。勒克莱尔目前被曝出漏洞最大，销售产品数量也最多。该公司解释称，在产品召回之前，公司在尚不知情的情况下制定了一个促销计划，并把相应库存调配到各门店，贴了和常规产品不同的标签，结果成了召回计划的“漏网之鱼”。

另一家超市Intermarch则把责任归咎于拉克塔利斯集团，负责人批评后者发生产品危机之后“管理混乱”。

报道还提到，法国总统马克龙近日也在记者会上被追问此事。马克龙对此表示，法国政府负有维护食品安全职责。如果应当采取制裁措施，政府会出手。

法国经济部长勒梅尔11日紧急召见拉克塔利斯集团总经理并表示，这起事件性质十分严重，其中的行为让人无法接受，政府方面将予以制裁。

法国政府发言人格里沃(Benjamin Griveaux)对媒体表示，必须界定责任，并以更迅速和更严厉的方式来追究责任。

面对汹汹舆情，拉克塔利斯集团11日再度向消费者道歉，并表示迄今为止和政府已经进行了“全面合作”。

法国负责监督产品召回机构“竞争、消费和打击欺诈总局”(DGCCRF)主任Virginie Beaumeunier在一份媒体声明中表示：“每个人都要在自己这一级别上负责，而不执行召回措施的举动构成刑事违法。”

2017年中旬，拉克塔利斯集团发现旗下克朗(Craon)地区一家工厂设备受污染，造成在此地区生产的婴儿奶粉受到沙门氏菌污染。9月21日，该集团宣布召回所有从这一工厂生产的婴儿奶粉产品。截至1月9日，法国卫生署共统计到35例因食用相关产品而致病的报告。

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)
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