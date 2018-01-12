墨西哥对更新北美自贸协定谈判表示乐观

墨西哥总统培尼亚1月１１日表示，墨西哥将继续坚持参与更新北美自贸协定谈判，并对谈判前景表示乐观。

培尼亚当天在墨西哥城发表的一场演讲上作出上述表示。他说，更新北美自贸协定谈判将是墨西哥政府２０１８年对外政策的中心话题之一。他对谈判达成有利于三国的协定表示乐观，并表示加拿大、美国和墨西哥在经济、社会文化联系多样性与规模上“仍是紧密的伙伴”。

培尼亚说：“墨西哥致力于成为负责任的全球事务参与者，提供符合共同利益的解决方案，而非秉持单边、不和解的立场，在不试图伤害其他国家利益的同时维护本国利益，在创造国内财富的同时推动地区与世界的繁荣。”

美国总统特朗普当天在接受《华尔街日报》采访时表示，如果无法在更新北美自贸协定谈判中达成一致，美国将退出北美自贸协定。

更新北美自贸协定谈判于去年８月启动，１０月第四轮谈判在华盛顿结束后，三方发表联合声明，表示在谈判中出现“巨大观念差异”。１１月第五轮谈判在墨西哥城结束，鲜有进展。第六轮谈判将于本月末在加拿大蒙特利尔举行。（记者 吴昊）

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