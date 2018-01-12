巴黎市长宣布“通游卡”新措施 为“银发族”免地铁月票

据法国“欧洲时报”1月11日报道，巴黎市市长伊达尔戈女士10日宣布，2018年巴黎市将为65岁以上的市民设立“通游卡”(PASS NAVIGO)月票免费措施。

伊达尔戈在巴黎法兰西蓝色电台的节目中指出，目前年轻人、工薪阶层和贫困户在“通游卡”上都享受补助，“但对65岁以上的巴黎市民却没有这些特殊照顾”。她说，“我们将从今年6月起设立银发族‘通游卡’， 按收入条件免费向65岁以上的市民发放”。每月收入不到2200欧元(约合人民1.7万元)的人将可享受，预计将涉及20万人。

报道称，2012年以前，巴黎市所有老年人、社会补助金领取者以及残疾人都可享受免费的地铁月票。但后来政府设立了最起码的“自付”金额措施，受益人每年必须自付25至40欧元。伊达尔戈上任之后，于2014年设立了新的收费表，收入少于2028欧元的退休人员每年最多需自付410欧元。（记者 王战涛）

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