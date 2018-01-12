WWF敦促日本2020年前全面禁止国内象牙贸易

世界自然基金会（WWF）11日敦促日本采取行动，2020年前原则上全面禁止国内象牙贸易。这一环境保护机构认定，日本象牙交易市场的存在破坏国际社会打击非法象牙贸易的努力。

包括中国、美国在内，世界多个国家已颁布象牙贸易禁令，出手遏制大象遭非法屠杀以及象牙贩运的势头。今年１月１日起，中国全面停止商业性象牙加工销售活动，彰显中国打击盗猎、保护野生动物的决心。

这一趋势下，日本似乎不为所动，坚称国内象牙贸易与盗猎无关。尽管日本自2016年来就象牙贸易出台更严厉规定，但一直没有关闭国内象牙交易市场。日方辩称，在日交易的象牙制品是在国际法规生效前进口至日本，而且相关贸易接受“充分管控”。

按世界自然基金会的说法，2011年至2016年，从日本非法出口的象牙数量超过2.4吨。

除敦促日本禁止国内象牙制品实体交易，预期日本举办2020年东京奥运会和残奥会期间非法出口象牙数量会有所增加，世界自然基金会呼吁日本政府2020年前全面禁止象牙制品在线交易。（闫洁）【新华社微特稿】

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