特朗普回心转意了？其实还是“美国优先”

确定出席世界经济论坛、同意“有条件”重返《巴黎协定》、愿意视“合适时机和条件”与朝鲜对话……美国总统唐纳德·特朗普近来举动频频。

这些举动，异于先前政策，是否表明特朗普“回心转意”？专家推断，其实没有变。这名美国总统依然奉行“美国优先”，希望实现美国利益最大化、投入最小化。

【全球化与“美国优先”】

自前年竞选总统以来，特朗普多次批评全球化“不公平”、占美国“便宜”。他就任总统将近一年来，美国退出多个多边组织和国际协定，包括应对气候变化的《巴黎协定》。

所以，白宫9日确认总统将出席瑞士达沃斯世界经济论坛，特朗普10日谈及美国可能重返《巴黎协定》，让不少人嘀咕“没想到”。

值得注意的是，白宫发言人说，总统出席世界经济论坛，目的是“向全球各国领导人介绍‘美国优先’政策议程”；同样，就重返《巴黎协定》，特朗普强调有“前提”，即遵从美国的意愿，重新达成“公平”的协议。

中国人民大学国际关系学院副教授刁大明、中国现代国际关系研究院美国所学者孙成昊认定，特朗普对全球化的态度没有实质性改变。

依照他们的判断，现任美国政府的外交政策并非绝对的“孤立主义”或简单的“反全球化”；特朗普着眼于“让美国利益最大化的全球化”，实质仍是“美国优先”。

【多边舞台与“美国存在”】

“就《巴黎协定》，特朗普的话延续了他去年宣布退出时的理由，只是用相对积极的表述‘反过来’又说了一遍，”刁大明解释，“特朗普向全世界‘喊话’的目的，首先还是要求各国更多关注美国利益。”

涉及达沃斯世界经济论坛，即以全球合作为主题的国际交流场合，刁大明说：“特朗普出席活动毫无成本，却保持了美国的存在。他不排斥为宣扬‘美国优先’而出现在更多场合，以保持美国在世界舞台上的主导地位。”

论及特朗普治下美国与朝鲜对话的可能性，孙成昊认为，朝鲜半岛局势与世界经济论坛和《巴黎协定》几乎没有关联。暨南大学国际关系学院教授陈定定认同，即这些事件相对孤立，尤其是朝鲜半岛局势，一次表态无法说明趋势性改变。

刁大明说，随着平昌冬季奥运会临近，朝鲜半岛局势迎来难得机遇，特朗普“顺水推舟”，但所谓“极限施压”策略并无改变。

【深度交织与“美国独行”】

今年达沃斯论坛定于23日至26日举行，主题是“在分化的世界中加强合作”。德新社报道，论坛主题与现任美国政府偏向贸易保护主义以及环境和安全领域政策调整形成反差。

全球化时代，各国利益深度交织之际，部分国家和地区贸易保护主义和孤立主义抬头。针对逆全球化思潮，达沃斯论坛组织者曾在官网上发出警告：只寻求本国利益的政治主张呈现“死灰复燃”之势。

刁大明说，“美国优先”其实与全球化进程在某些方面不冲突，“只不过特朗普希望实现的是美国利益最大化、投入最小化”。

“特朗普对美国经济等方面所作调整有两大症结，首先是这种调整与全球发展步伐‘不同步’，是‘独行’式调整，”刁大明指出，“其次，他希望重现美国‘一家独大’式的繁荣，调整目标定得过高。”

“时代不同了，这种调整注定有弊病，”他说，“美国频频‘退群’无法终止全球化潮流。”（郑昊宁 韩梁）（新华社专特稿）

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