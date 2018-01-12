巴菲特接班人呼之欲出？董事会提名藏玄机

美国著名投资人沃伦·巴菲特提拔两名高级管理人员进入伯克希尔—哈撒韦公司董事会，分别委以重任。投资人猜测，其中一人有望成为巴菲特接班人。

获提拔的两名高管分别为阿吉特·贾殷和格雷格·阿贝尔。

巴菲特10日接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）记者采访时说：“这是挑选接班人的部分举措。二人在伯克希尔—哈撒韦都举足轻重。”

伯克希尔—哈撒韦公司10日在声明中说，阿贝尔现在55岁，将出任非保险业务副董事长。贾殷现年66岁，将出任保险业务副董事长。

巴菲特接班人一直是资本市场的神秘猜想。2015年3月，巴菲特公开说明接班人应具备的素质，希望在内部挑选一名相对年轻的干将。

他当时说，接班人必须冷静、理智和果断。“他或她需要有一项特殊优点，即能遏制影响企业发展的傲慢、官僚作风和自满……一旦这种企业病毒扩散，再强的企业也会颤抖。”

【两强相争】

美国彭博新闻社分析，这次提拔貌似对阿贝尔更为有利。因为阿贝尔分管的公司数量更多，手下的职员数量也更多。不过，巴菲特告诉CNBC记者，挑选继承人并非赛马，两名爱将所分管业务的盈利能力不分伯仲。

阿贝尔出生于加拿大，为伯克希尔—哈撒韦公司在能源行业开疆拓土立下汗马功劳。伯克希尔—哈撒韦公司的能源投资遍布北美和英国，成为公司重要收入来源。巴菲特今年5月在股东大会上说，“难以想象会有更好的业务”。

贾殷是印度裔，一直经营公司的再保险业务，过去数十年间为公司的投资和并购贡献巨额现金流。巴菲特不止一次提到，贾殷为股东赚到的钱可能超过自己。2011年，巴菲特说，董事会将让贾殷当上首席执行官，只要他想的话。（卜晓明）（新华社专特稿）

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