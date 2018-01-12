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要对伊核协议开刀？特朗普被劝再缓缓

2018年01月12日13:36  来源：新华网
 

　　美国总统唐纳德·特朗普定于12日就伊朗核问题全面协议再次发表讲话。知情人士10日披露，多名白宫和政府官员力劝后，特朗普同意暂不恢复对伊朗经济制裁。

　　根据美国国会通过的伊核协议审查法案，总统每隔90天要评估并告知伊朗是否遵守协议。3个月前，特朗普拒绝认定伊朗履行协议承诺，引发外界对美国可能退出协议的担忧。

　　多名不愿公开姓名的政府官员和白宫幕僚10日告诉美联社，国务卿雷克斯·蒂勒森和国防部长詹姆斯·马蒂斯将在特朗普发表讲话前面见总统，副总统迈克·彭斯可能会加入讨论。

　　除认定伊朗是否遵守协议，特朗普将决定是否维持解除对伊朗经济制裁的现状。两年前，伊核协议签署后，美国逐渐解除制裁，其中最严厉一条制裁措施针对伊朗中央银行，相当于把伊朗驱逐出全球金融体系。

　　上述知情人士说，特朗普政府内部对是否恢复制裁“讨论激烈”，特朗普决定采纳幕僚的意见，即再维持120天现状，暂不恢复制裁，但同时宣布针对伊朗企业和个人的新制裁，以惩罚伊朗试射弹道导弹和“支持恐怖主义”。

　　美联社分析，特朗普这种“给颗糖再打一棒”的做法，一方面向伊朗展示强硬姿态，另一方面避免撕毁伊核协议的核心内容，为美方留下回旋余地。

　　特朗普一直不看好伊核协议，称之为美国签署过的“最糟糕协议”。

　　蒂勒森上周接受采访时说：“总统说，要么修改协议，要么废除协议。我们正在试图兑现他的诺言，实现前者（目标）。”

　　蒂勒森说，国务院正与国会商讨修改伊核协议审查法案，以回应特朗普的关切；外交层面上，美国正与欧洲盟国协调，就试射弹道导弹、支持黎巴嫩真主党、也门胡塞武装和叙利亚巴沙尔政权施压伊朗。

　　美联社报道，国会不大可能马上修改伊核协议审查法案，会争取在特朗普发表下次伊朗讲话前完成修改，蒂勒森和其他官员正试图说服特朗普三思而后行。

　　2015年7月，伊朗与伊核问题六国，即美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国，达成全面协议。根据协议，伊朗承诺暂停铀浓缩，国际社会相应解除对伊制裁，同时由国际原子能机构督查伊朗履行协议的情况。（王宏彬）（新华社专特稿）　

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)
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