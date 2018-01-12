人民网>>国际

“股神”巴菲特唱衰比特币：迟早会跌

2018年01月12日13:35  来源：新华网
 

美国著名投资人、“股神”沃伦·巴菲特10日预测比特币“迟早会跌”，说他绝不会投资比特币或其他虚拟货币。

现年87岁的巴菲特接受美国消费者新闻与商业频道采访时说：“我几乎可以肯定地说，虚拟货币不会有好下场。”

巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司合伙人查理·芒格持类似观点。芒格把比特币描述为“泡沫”，“投资者感到兴奋，因为现在价格上扬，而且这玩意听似有股‘摩登’味儿。但我一点也不兴奋”。

芒格对虚拟货币一直持审慎态度。去年，他说虚拟货币价格疯涨“完全是瞎胡闹”。他在密歇根大学罗斯商学院演讲时说：“哪怕只是停下来想想，我都觉得愚蠢透了。那些恶劣的人、疯狂的泡沫、糟糕的点子，诱使大家往脑子里塞入那种无需卓见、不必劳力就可轻松赚钱的观念。”

最近数月，比特币价格暴涨，连美国不太景气的老牌影像企业柯达公司都宣布进军虚拟货币市场。柯达9日宣布将推出自己的虚拟货币“柯达币”，股票价格当天便翻了一番。

然而，柯达等企业的“进场”时间恰逢虚拟货币风险预警提升、泡沫加剧之时。2017年12月，美国证券交易委员会提醒投资者谨慎购买虚拟货币。

随着比特币交易节节攀升，这种虚拟货币成为黑客攻击的新目标。例如，斯洛文尼亚一家比特币“挖矿”企业2017年12月遭黑客攻击，失窃4700枚比特币，损失接近8000万美元（约合5.2亿元人民币）。不少专家提醒，与比特币持有者可能成为黑客攻击目标同时，比特币币值有可能严重高估。

另外，鉴于虚拟货币可匿名、不受国界限制、不易追踪等特性，不少犯罪团体把虚拟货币当作洗钱、贩毒、走私、非法集资等犯罪活动的工具。全球范围内，由于缺乏透明度且监管缺位，虚拟货币平台成为一些地下经济的首选，沦为不法分子暗度陈仓、从事各种犯罪活动的渠道。近来，全球多国对虚拟货币加强监管。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：朱欣(实习生)、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

选票政治捆住美国环保手脚 过去一年，美国政府大举对既存环境监管政策开战，退出《巴黎协定》或许是其中最令人瞠目的举动，但火力最密集的战场还是在美国本土。从废除《清洁电力计划》到松绑开采权、缩减保护区，从允许阿拉斯加猎熊猎狼到弱化西海岸鲸鱼、海龟保护，美国环境政策的全面倒退几乎前所未见。哥伦比亚大学的追踪研究显示，过去一年美国被松绑的环境监管政策已有86项。 【详细】

国际|国际观察

人民日报：澳大利亚政客应多些自省意识 “我们的地盘”，这是澳大利亚一些人眼中的太平洋岛国，他们习惯于把其他国家称为“非传统的外部力量”。这也就是为什么澳大利亚那个部长动辄拿出“我们不想要”“我们要确保”之类的句式，来表达其对太平洋岛国的傲慢。实际上，这种傲慢导致澳大利亚长期容不下其他国家与太平洋岛国的正常合作。 【详细】

国际|国际观察
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved