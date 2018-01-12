“股神”巴菲特唱衰比特币：迟早会跌

美国著名投资人、“股神”沃伦·巴菲特10日预测比特币“迟早会跌”，说他绝不会投资比特币或其他虚拟货币。

现年87岁的巴菲特接受美国消费者新闻与商业频道采访时说：“我几乎可以肯定地说，虚拟货币不会有好下场。”

巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司合伙人查理·芒格持类似观点。芒格把比特币描述为“泡沫”，“投资者感到兴奋，因为现在价格上扬，而且这玩意听似有股‘摩登’味儿。但我一点也不兴奋”。

芒格对虚拟货币一直持审慎态度。去年，他说虚拟货币价格疯涨“完全是瞎胡闹”。他在密歇根大学罗斯商学院演讲时说：“哪怕只是停下来想想，我都觉得愚蠢透了。那些恶劣的人、疯狂的泡沫、糟糕的点子，诱使大家往脑子里塞入那种无需卓见、不必劳力就可轻松赚钱的观念。”

最近数月，比特币价格暴涨，连美国不太景气的老牌影像企业柯达公司都宣布进军虚拟货币市场。柯达9日宣布将推出自己的虚拟货币“柯达币”，股票价格当天便翻了一番。

然而，柯达等企业的“进场”时间恰逢虚拟货币风险预警提升、泡沫加剧之时。2017年12月，美国证券交易委员会提醒投资者谨慎购买虚拟货币。

随着比特币交易节节攀升，这种虚拟货币成为黑客攻击的新目标。例如，斯洛文尼亚一家比特币“挖矿”企业2017年12月遭黑客攻击，失窃4700枚比特币，损失接近8000万美元（约合5.2亿元人民币）。不少专家提醒，与比特币持有者可能成为黑客攻击目标同时，比特币币值有可能严重高估。

另外，鉴于虚拟货币可匿名、不受国界限制、不易追踪等特性，不少犯罪团体把虚拟货币当作洗钱、贩毒、走私、非法集资等犯罪活动的工具。全球范围内，由于缺乏透明度且监管缺位，虚拟货币平台成为一些地下经济的首选，沦为不法分子暗度陈仓、从事各种犯罪活动的渠道。近来，全球多国对虚拟货币加强监管。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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