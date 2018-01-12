美国更新境外游预警系统　给各国打分

美国国务院10日开通“旅游公告”出行预警系统，为美国以外国家的安全等级评分，向美国公民提供安全建议。

据美国国务院官网消息，评分等级共四级，一级为安全风险最低的“正常防范”。自二级“加强防范”开始，美国国务院指明每个国家或地区的安全风险。三级为“重新考虑是否出行”，四级为“不要出行”。

对于被评为三级和四级的国家和地区，美国国务院每6个月会重新评估；一级和二级国家和地区则会每年重评一次。

目前被美国列为“不要出行”的国家包括阿富汗、中非共和国、伊朗、伊拉克、利比亚、马里、索马里、南苏丹、叙利亚、也门和朝鲜。

美国国务院高级领事官员米歇尔·伯尼尔-托特在媒体电话会议上说，“朝鲜是唯一一个你无法使用美国护照前往的国家”。美国公民若想前往朝鲜，须向政府阐明出行原因，并申请一次性许可。

尽管墨西哥全国安全等级被评为二级，但与美国接壤的塔毛利帕斯州以及太平洋沿岸的锡那罗亚州、科利马州、米却肯州和格雷罗州被评为安全风险最高的四级。墨西哥另有11个州被评为三级。

按路透社说法，出现不同评级的原因是，美国政府不少雇员已被禁止前往上述地区，因此美国政府在这些地区能提供的紧急领事服务有限。

以所谓的美国驻古巴外交人员遭受“声波攻击”为由，美国去年9月底决定撤离驻古巴使馆内非紧急事务职员和所有家属。美国国务院还发布旅行警告，提醒美国公民避免前往古巴。同时，美驻古使馆将无限期暂停办理古巴公民赴美签证业务。

然而，新系统将古巴评为“重新考虑是否出行”的三级。伯尼尔-托特对此解释说，现有评级和此前的旅行警告并不冲突，美国对古巴政策并未变化。古巴被评为三级传递的信息是，因“严重风险”，建议民众避免前往。

法新社注意到，美国的主要欧洲盟友，如英国、法国和德国，安全等级都被评为二级。这些国家被评为二级是因为近年来多次遭遇恐怖袭击。（海洋）【新华社微特稿】

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