美情报部门获国会授权 将继续无证监控外国人通信

当地时间周四，美国国会众议院通过议案，延长了充满争议的美国《外国情报监听法》。这一法律允许美国情报部门在未获得法庭许可的情况下对外国公民以及部分美国公民进行监听和监看。

美国国会众议院以256票支持，164票反对的投票结果，将《外国情报监控法》第702条延长六年。参院还将对这一延长监控法的议案进行投票，但从之前参院表态来看议案通过的可能性较大。

《外国情报监听发》允许美国情报机构，在未获得法庭搜查许可的情况下，对美国境外的各国居民展开监控并获取情报。美国国安局和联邦调查局可以通过这项法律的授权对包括谷歌、微软和脸书在内的多家互联网公司服务器，搜集和监控外国居民音视频资料和电话、短信及邮件往来。

2013年，美国国安局前雇员斯诺登爆料美国情报部门滥用这项法律对包括美国人在内的世界各国进行监听监看活动后，目标甚至包括德国首相默克尔和巴西前领导人的手机通信，引起轩然大波。

众多支持这一法案的国会议员和情报界官员称，监听的主要目标是恐怖分子，美国执法部门此前击毙极端组织二号人物的情报线索正是由这一法律的授权获得。但斯诺登爆料却显示，美国情报界进行的大规模监控远远超出了反恐的范畴，已经渗透到众多国家的政府和非政府机构、群体及个人。

美国众议长保罗-瑞安称：“如果没有（外国情报监控法）第702条规定，我们就不知道恐怖分子在做什么。我们也无法将情报信息发送给执法部门来防止恐怖袭击。这样的后果将是非常严重的。”

同一天，总统特朗普先是发推文质疑该议案，暗示此前的奥巴马政府和希拉里团队可能已经利用该法律监控自己当年的竞选团队，但两小时后突然改口支持，称议案授权延续监控法是明智的，因为这是“一项在外国领土上针对外国坏人的外国监控法”, 不会侵犯美国公民隐私。据纽约时报引述国会知情人士透露，特朗普发出第一条反对的推文后，众议长瑞安眼看共和党苦心经营了几个月的议案竟被来自本党的总统反对，赶忙打电话敦促特朗普改变立场，于是才有了总统特朗普的第二条推文。

众议院少数党领袖南希-佩洛西对此说，“今天早上他（特朗普总统）连发两条推文，不仅破坏了我们对外国情报监控法的投票进程，而且也表明他并不清楚我们投票的议案里有哪些具体内容。 我对白宫的政策以及这些政策将如何影响美国人的生活表示担忧。”

这项法律的延长在美国国内也引发了巨大争议，原因是法律规定如果同外国人通信或通话的另外一方在美国境内，即使此人是美国公民也将受到监听监视。此前美国法律界和民权组织曾强烈要求限制对美国公民的监视活动。迫于压力，周四新通过的法案对美国国内监控做出了一些限制, 比如在大部分情形下情报界需要向法庭出示合理证据或取得法庭许可证，但对于监控对美国以外的其他国家却几乎没有做任何收敛。（央视记者 王冠）

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