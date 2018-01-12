杜兰特成为“两万分先生”

在NBA（美国男篮职业联赛）10日进行的金州勇士队和洛杉矶快船队的较量中，勇士队球星杜兰特轻松跨越职业生涯两万分的里程碑，不过杜兰特表示自己从未想过会达到这一高度。

“我从未想过自己会拿到两万分。我刚进入联盟的时候，给自己确定了拿到赛季最佳新秀的目标，然后还曾给自己确定场均25分的目标，但是我从未给自己定下拿两万分、三万分这样的宏伟目标，我只是一步一个脚印，一点点积累自己的成就，然后我就成为两万分先生了。”杜兰特在勇士队与快船队赛前接受采访时说。

29岁的杜兰特也是史上第二年轻的“两万分先生”，比杜兰特更早达到这一高度的是詹姆斯，后者28岁时完成了两万分的壮举。除了这两位球星外，还有三位巨星在30岁之前就获得这一成就，他们分别是张伯伦、乔丹和科比。本赛季是杜兰特征战NBA的第十一个赛季，两万分共花了他737场比赛的时间。（记者 王集旻）

《 人民日报 》（ 2018年01月12日 13 版）

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