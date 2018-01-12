普京总统大选指挥部成立 视察机车厂开启竞选造势

【环球时报驻俄罗斯特派记者 吴焰】俄罗斯总统普京参加2018年总统大选的竞选指挥部10日成立,当天普京还赴一家有标志性意义的机车厂视察,种种动向被视为普京在全国范围内的竞选造势活动正式开启。

据俄新社报道,当日,普京抵达位于莫斯科红场附近的竞选指挥部办公室,与指挥部联合主席及志愿者交谈。普京竞选指挥部由三名联合主席执掌,分别是罗加乔夫中心负责人亚历山大·卢米扬采夫,卡玛斯集团总经理谢尔盖·科戈金,“天狼星”教育中心负责人叶莲列娜·什梅列娃。记者安德烈·康德拉绍夫任指挥部新闻秘书。

另外,俄罗斯总统官方网站还详细记录了10日普京视察特维尔州机车制造厂的情形。该机车厂被认为是俄2014年后经济危机中的一个缩影,2016年,该企业亏损近2亿卢布(约合人民币2200万元),不过2017年已有5.47亿卢布的利润。

在工厂谈及当前俄经济形势时,普京表示,财政赤字比预期的小,国家黄金外汇储备有所增长,“俄经济正在崛起,并且这一势头还将持续”。他透露,已与财政部讨论从今年5月起提高最低工资和最低生活保障,将惠及大约400万人的生活,同时还将对怀孕妇女及暂时丧失劳动能力的人群提高补助。

参观特维尔机车厂是普京新年之后首次到地方视察,此举也被认为标志着普京及其竞选团队开始在俄全国范围内为竞选造势。

据俄媒报道,俄中央选举委员会9日表示,共有67人提交参与总统竞选的申请,除了21个党派提名的候选人外,有46人自荐独立参选,最终15人进入参选资格的细项审核。此次总统大选截止提名时间为1月12日午夜。

俄罗斯舆论研究中心近日公布的2018总统候选人民调结果显示,在表示将去投票的年轻人里,支持普京的占82.2%,在年龄更大的人群中,比例更高。此外,该中心11日公布的民调显示,普京的信任率2017年12月达到全年最高,为57.7%。

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