法国华商开始享受旅行

图为法国街头的中国元素。

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2018新年到来之际，路过巴黎北郊的华人商圈，蓦然发现，很多店门是关着的。这是为何？仔细一看，店门上都写着：去度假。

在社交平台，满眼是华商们的度假照片：海滩、雪山……

“华人开始度假旅游了。”这与几年前的状况形成了鲜明对比。

大约在十年前，大多数法国华商朋友还不怎么度假。不少华商朋友，连巴黎周边的景点都没去过。问他们原因，只有一个字：忙。其实是第一代移民对现实生活总有一种搁置不下的漂泊感和紧迫感，让他们不能去想度假的事情。

如今出现与之前不一样的景象的原因，总结起来就是观念的转变：享受闲暇时光，也是生命的重要部分；再加上华商们生意基本上了轨道，孩子大多数已经成年，也让很多人可以自由支配自己的时间。最主要的是，经过多年的发展，华人已经有了相当的经济基础。

据了解，旅游度假已成为法国人生活中不可或缺的组成部分。据相关数据显示，法国人的假期“全勤率”最高，89%的人会休完整个假期。除了出国旅游之外，城市居民大都喜欢到海边或乡间，去尽情享受阳光、沙滩和空气。

然而在法国，华人给人的印象是尽可能多地把时间用于工作、赚钱，很少让自己休假。即使在假期，他们也会更多地选择回国探亲访友，没有时间与精力享受度假。

随着社会的变化，如今，生活在海外的华人对度假休闲的认知已经大有改观。这种改观离不开思想观念的转变，经济基础的支撑，还有就是华裔开始意识到，要想融入当地社会，更好地生活，就要适当地“随波逐流”。

度假，既能够缓解华人在海外工作的压力，使生活进入一个健康的良性循环，说不定还能找到新的机会，也可以使华侨华人更好地融入当地社会，减少冲突与误解，其实意义不一般。（孔 帆）

（据中国侨网）

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