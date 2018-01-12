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侨情乡讯

2018年01月12日08:13  来源：人民网－人民日报海外版
 

图为“侨乡文化研究的理论与实践”研讨会现场。图片来源：海南省海口市政府门户网站

2017华侨华人年度评选揭晓

本报电  （记者严瑜）“2017全球华侨华人年度评选”颁奖典礼10日在北京钓鱼台国宾馆举行，国务院侨办主任裘援平出席颁奖典礼并致辞。此次活动由中国新闻社主办，中国侨网承办。

活动现场，“2017全球华侨华人十大新闻”、“2017全球华侨华人新闻人物”、“‘侨’这新时代”主题征文获奖名单揭晓。

“2017全球华侨华人十大新闻”依次为：“中共十九大召开，对华侨华人提出新期待”、“习近平对侨务工作作出重要指示，李克强作出批示”、“中国出台出入境新规，为外籍华人设专属条款”、“中国全运会首次邀请华侨华人参赛”、“加拿大温哥华市议会全票通过报告，就排华史道歉”、“第九届世界华文传媒论坛聚焦‘一带一路’”、“旧金山首位华裔市长李孟贤逝世引关注”、“法国华侨遭警察射杀震惊华人社会”、“章莹颖事件引发海外留学安全话题”、“《战狼2》再现撤侨事件，点燃侨胞热情”。

世界著名地球物理学家黄大年、美国首位两次入阁的华裔女性赵小兰、法国本土首位华人国会议员陈文雄等获评“2017全球华侨华人新闻人物”。此外，海外华侨华人互助中心获得“2017全球华侨华人年度评选”特别致敬。

侨乡文化研究研讨会举行（见上图）

1月9日，“侨乡文化研究的理论与实践”研讨会在海口举行。来自国内研究侨乡文化的专家学者，海南省、市涉侨部门相关负责人及海南师范大学教师、研究生等60多人参会，就相关议题展开研讨。

研讨会上，侨乡文化研究专家、厦门大学公共事务学院教授、博士生导师李明欢做了《侨乡文化建设的思考》主题演讲。据中国华侨华人研究所所长张春旺介绍，目前，侨乡文化建设取得阶段性成果，“中国侨乡文化研究中心”和广东、广西、云南、浙江、福建、黑龙江、海南等7个重要侨乡的省级“侨乡文化研究中心”陆续成立，出版了大量的研究成果，建立了一批全国、省、地、市、县、乡的华侨历史博物馆或展示厅、纪念室等，保护维修了一批具有历史文化意义的涉侨历史建筑。

（据中国侨网）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)
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