欧吉达（中）和同学在一起

我叫欧吉达，是西班牙人，但我在英格兰中部的一所寄宿学校学习。我的学校叫莫尔文中学，已有150多年的历史。

我有一个弟弟和一个哥哥，他们也在英国学习。我喜欢语言，会说西班牙语、英语和法语，正在学习中文。我最喜欢的科目是中文，因为我觉得中文非常有趣，与我学的其它语言都不一样。而且，中文会对我将来的工作有帮助。我还喜欢骑马，也喜欢和朋友们在一起唱歌。

我有两个好朋友——范家鑫和周雨倩。她们都是上海人，我们都住在学校的8号宿舍。她们告诉我，“8”是个吉祥的数字。所以，我的名字里也有个“吉”字。2018年新年刚过，中国农历春节也快到了。虽然学校里的课程和活动很多，但我们非常期待狗年春节的到来，因为大家可以一起庆祝这个最重要的中国传统节日。

今年夏天，我将去上海拜访她们，除了学中文，还能亲身体验中国人的生活。我觉得这将会是很棒的经历。而且，这是我第一次走出欧洲！真希望这一天早日到来。

（寄自英国）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)