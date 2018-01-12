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南欧七国领导人探讨难民问题和欧盟改革

2018年01月12日08:11  来源：人民网－人民日报
 

第四次地中海地区欧盟国家领导人会议10日晚在意大利首都罗马举行，与会领导人就欧盟面临的发展难题以及难民等问题探讨解决方案。

来自意大利、法国、西班牙、葡萄牙、希腊、马耳他和塞浦路斯等南欧七国的领导人参加了此次会议。

据意大利安莎通讯社报道，会议主要讨论了存在争议的欧盟难民安置规则——《都柏林协定》、欧盟的难民政策、英国“脱欧”后的欧盟重组以及欧盟经济与货币联盟面临的改革等问题。

与会领导人在会后发表的联合声明中表示，南欧7国将加强在欧盟内的经济和金融一体化，并加强在移民政策上的团结一致。

由于地理位置等原因，意大利和希腊是西亚和非洲地区难民落脚欧洲的前沿国家。两国多次表示，解决难民问题需要整个欧洲的努力。尽管欧盟各国领导人在2015年9月就通过了难民分摊措施，但由于内部意见分歧巨大，该项措施至今没有得到落实。 （记者李洁）

《 人民日报 》（ 2018年01月12日 21 版）

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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