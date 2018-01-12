1月11日，国务院总理李克强在金边和平大厦同柬埔寨首相洪森举行会谈。这是会谈前，洪森在和平大厦为李克强举行隆重的欢迎仪式。新华社记者 李 涛摄

本报金边1月11日电 （记者张慧中、张志文）国务院总理李克强当地时间1月11日上午在金边和平大厦同柬埔寨首相洪森举行会谈。

李克强表示，中柬是近邻，传统友谊深厚。中国始终尊重柬埔寨的主权和独立，坚定支持柬埔寨走符合本国国情的发展道路。中方愿以两国建交60周年为契机，继续同柬方密切高层交往，深化各领域务实合作，密切人文等领域的交流，同时为柬埔寨发展经济，尤其是改善民生提供力所能及的帮助，携手打造中柬具有战略意义的命运共同体。

李克强强调，中方愿同柬方更好对接发展战略，以共建“一带一路”为契机，抓好产能与投资合作重点项目。加强经济特区、交通基础设施建设、农业及农产品深加工、旅游等合作，扩大科教文卫及地方等合作，共同办好中柬建交60周年系列庆祝活动，让中柬友好的民意基础更加牢固。

李克强祝贺柬埔寨成功主办澜沧江—湄公河合作第二次领导人会议，指出中柬友好合作造福两国人民，也惠及地区。中方愿同柬方继续密切在澜湄合作机制和中国—东盟合作框架内的协调沟通，继续为地区的发展繁荣作出贡献。

洪森欢迎李克强总理在柬中建交60周年之际访柬，并表示，李总理此访必将进一步巩固柬中传统友谊，推动两国全面战略合作伙伴关系和澜湄合作更上一层楼。中国是柬埔寨的友好合作伙伴，双方政治上高度互信，各领域务实合作活跃，人民间传统友谊深厚，柬方感谢中方长期以来对柬的坚定支持和帮助，祝愿中国人民早日实现“两个一百年”奋斗目标。柬方对两国公路、港口、经济特区建设等重大项目的进展感到满意，愿进一步扩大基础设施、农业、旅游、民生等领域合作。巩固和发展柬中友好是柬政府和人民的共识，柬方将在中方的核心利益问题上继续坚定支持中方的正当立场，愿同中方共同办好两国建交60周年庆祝活动，将柬中传统友好世代传承下去。

会谈后，李克强和洪森共同见证了两国政治、经贸、卫生、林业、农业、人文等领域19项双边合作文件的签署。双方还发表了中柬联合公报。

会谈前，洪森在和平大厦为李克强举行了隆重的欢迎仪式。当车队驶近和平大厦时，当地中小学生在道路两侧挥舞着中柬两国国旗和鲜花，热烈欢迎中国贵宾。洪森同李克强亲切握手。两国领导人共同登上检阅台，军乐队高奏中柬两国国歌。两国国旗在白色大理石的映衬下格外醒目。李克强在洪森陪同下检阅了仪仗队。

当日上午，李克强向柬埔寨独立纪念碑和西哈努克太皇纪念雕像献花圈。

本报北京1月11日电 （记者张慧中）国务院总理李克强出席在柬埔寨金边举行的澜沧江—湄公河合作第二次领导人会议，并结束对柬埔寨的正式访问后，于11日晚乘专机回到北京。

离开金边时，柬埔寨副首相贺南洪以及柬方陪同团团长、国务大臣占浦拉西等政府高级官员和中国驻柬埔寨大使熊波前往机场送行。

李克强总理在金边停留不到24小时，出席20余场双、多边活动。在出席澜湄合作会议期间，李克强提出“3+5+X合作框架”，即：坚持政治安全、经济和可持续发展、社会人文三大支柱协调发展，优先在互联互通、产能、跨境经济、水资源、农业和减贫领域开展合作，拓展数字经济、环保、卫生、海关、青年等领域合作。李克强希望各方弘扬“平等、包容、务实”的澜湄精神，打造澜湄流域经济发展带，建设澜湄国家命运共同体。会议发表了澜湄合作五年行动计划，在新的起点上谋划了合作的未来。

在访柬期间，李克强重申中方始终尊重柬埔寨主权和独立，支持柬方走符合本国国情的发展道路，愿继续为柬发展经济、改善民生提供力所能及的帮助。以共建“一带一路”为契机深化各领域合作，更好实现互利共赢。双方达成19项合作文件，并发表了联合公报，宣布携手打造中柬具有战略意义的命运共同体。 《 人民日报 》（ 2018年01月12日 03 版）

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