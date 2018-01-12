人民网>>国际

李克强会见柬埔寨国王西哈莫尼

2018年01月12日08:08  来源：人民网－人民日报
 

1月11日，国务院总理李克强在金边王宫会见柬埔寨国王西哈莫尼。新华社记者 刘卫兵摄

国务院总理李克强当地时间1月11日中午在金边王宫会见柬埔寨国王西哈莫尼。

李克强首先转达习近平主席对西哈莫尼国王的亲切问候，以及中方对莫尼列太后的良好祝愿。李克强表示，中柬友好源远流长，人民之间情谊深厚。两国老一辈领导人为中柬关系发展作出了历史性贡献，值得铭记。习近平主席2016年成功访柬，推动中柬全面战略合作伙伴关系迈上新台阶。中方愿在今年中柬建交60周年的新起点上，同柬方携手合作，继往开来，推动中柬关系不断向前发展。

李克强强调，中方将继续坚定支持柬埔寨为发展经济、改善民生、维护稳定所作努力，愿继续向柬方提供力所能及的帮助。相信中柬全面战略合作伙伴关系的发展将更好造福两国人民。

西哈莫尼表示，柬中传统友谊深厚。柬方感谢中国政府长期以来对柬经济社会发展的支持和帮助。李克强总理此次访柬，进一步巩固了两国传统友谊，深化了双方各领域合作，意义十分重要。柬埔寨人民永远不会忘记中国人民的情谊，永远和中国人民站在一起。祝愿柬中全面战略合作伙伴关系得到更大发展。

会见后，西哈莫尼同李克强亲切话别，并目送车队驶离。（记者张慧中、张志文）

《 人民日报 》（ 2018年01月12日 03 版）

(责编：朱欣(实习生)、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

半岛局势向好需各方理解支持 1月9日，朝韩高级别会谈在板门店举行。双方发布联合新闻稿，展示两国就若干议题进行讨论后达成的共识。朝韩一致同意缓解军事紧张局势，营造半岛和平环境，决定为此举行军事会谈。当前成果来之不易，中国希望国际社会发挥正向作用，为缓和半岛紧张局势、推动半岛问题重返对话协商解决的正确轨道予以充分的理解和支持。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

中国普通护照可免签65个国家地区 1月10日，外交部领事司司长郭少春在2017年度领事工作吹风会上通报，2017年外交部和驻外使领馆会同各有关部门妥善处置领事保护和协助案件约7万起，有效维护海外中国公民和机构的安全与合法权益。过去一年，中国普通护照“含金量”继续稳步提高，目前中国公民可免办签证前往65个国家和地区。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved