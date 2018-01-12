李克强会见柬埔寨国王西哈莫尼

1月11日，国务院总理李克强在金边王宫会见柬埔寨国王西哈莫尼。新华社记者 刘卫兵摄

国务院总理李克强当地时间1月11日中午在金边王宫会见柬埔寨国王西哈莫尼。

李克强首先转达习近平主席对西哈莫尼国王的亲切问候，以及中方对莫尼列太后的良好祝愿。李克强表示，中柬友好源远流长，人民之间情谊深厚。两国老一辈领导人为中柬关系发展作出了历史性贡献，值得铭记。习近平主席2016年成功访柬，推动中柬全面战略合作伙伴关系迈上新台阶。中方愿在今年中柬建交60周年的新起点上，同柬方携手合作，继往开来，推动中柬关系不断向前发展。

李克强强调，中方将继续坚定支持柬埔寨为发展经济、改善民生、维护稳定所作努力，愿继续向柬方提供力所能及的帮助。相信中柬全面战略合作伙伴关系的发展将更好造福两国人民。

西哈莫尼表示，柬中传统友谊深厚。柬方感谢中国政府长期以来对柬经济社会发展的支持和帮助。李克强总理此次访柬，进一步巩固了两国传统友谊，深化了双方各领域合作，意义十分重要。柬埔寨人民永远不会忘记中国人民的情谊，永远和中国人民站在一起。祝愿柬中全面战略合作伙伴关系得到更大发展。

会见后，西哈莫尼同李克强亲切话别，并目送车队驶离。（记者张慧中、张志文）

《 人民日报 》（ 2018年01月12日 03 版）

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