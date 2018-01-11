中国应采用更开放有效的人才政策赢得国际竞争主动

人民网北京1月11日电 1月10日，中国人才50人暨“国外人才发展丛书”圆桌研讨会在全球化智库（CCG）召开。与会学者就“人才强国研究出版工程”《国外人才丛书》和如何实行更加积极、开放和有效的人才政策展开探讨。

“国外人才发展丛书”首次在国内系统、全面的介绍了国外人才发展模式。丛书汇集了20多位我国研究国外人才发展经验和政策制度的专家学者的代表性著作,同时引进翻译美国、芬兰等国人才学专家的专著,系统展现我国学者关于世界典型国家人才发展政策法规和创新实践的学术研究成果,为了解典型国家人才发展历程和成败经验提供了借鉴。

人才强国出版工程总主编吴江院长介绍，国外人才丛书在“聚天才英才而用之”的大背景下，从提高全球配置人才能力角度，从赢得国际竞争主动战略资源角度来审视人才工作。

中组部党建出版社总编辑张阳升重点介绍了“国外人才发展丛书”的四个特点：第一，系统介绍和研究国外人才政策，具有创新性。第二，全面梳理典型国家人才发展经验，具有参考性。第三，研究内容贴近现实需要，具有实用性。第四，聚焦各国人才理论和实践最新成果，具有前瞻性。

人社部原副部长王晓初发言认为，丛书对人才建设的国际借鉴和发展起到重大推动作用，从十九大报告角度来讲，应从全球高度看待中国人才工作。

中国人才学术研究委员会主任王通讯认为应该多观察、学习美国的人才研究与人才学术，并建议人才生态学的研究应该提上日程。

清华大学公共管理学院教授蓝志勇作为作者之一，针对我国人才政策目前存在的问题，建议建立全景式的综合人才管理，建立人才战略资源共识。

中国人民大学劳动人事学院原院长曾湘泉针对我国的《职业大典》的现状及问题，建议扩大国际交流。

中组部人才局原副局长胡建华指出干部需要更多的了解学习国外人才方面的制度、政策、规定等。进一步的贯彻落实体制机制的创新、改革，使现在的人才政策、制度更加符合当前的情况，符合新时代的要求。

中国政法大学原副校长马抗美重点从人才流动方面，提出用“一池活水”解决现在“三区一线”等地的人才集聚问题。目前国家人才区域差别明显，应打破人才跨行业流动壁垒，在人才个体流动当中实现人才群体的稳定，实现人才城乡环流态势，发挥人才集聚效应。

上海科技政策研究所所长杨耀武指出翻译过程当中人才合作交流的成果比较显著，并从上海角度讲了如何去实行开放、积极和有效的人才政策。

人科院人力资源市场研究室副主任、副研究员黄梅介绍了目前正在从建立国家治理框架的视角研究工程师制度，重点针对工程师教育和工程师认证如何衔接，在国际事例框架下如何推动工作等。

中国人事科学研究院公务员管理研究室副研究员、博士刘军仪重点讲解了提升政策工具选择的科学性需要关注社会文化、体制、机制方面的革新。（郭昕璇）

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