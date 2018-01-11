第八届中国学术出版年会在京举行

人民网北京1月11日电 由社会科学文献出版社、中国新闻出版研究院和百道网联合主办的“第八届中国学术出版年会”于 1月9日在京举行。年会以“学术出版的未来趋势与能力建设” 为主题，各界代表分享行业发展前沿、最新研究成果，并发布第九届社科文献十大好书（2017）。

中国社会科学院副院长蔡昉表示，学术出版要做好中国话语体系的价值发现者，也要助力并成为中国特色智库建设者，同时更要着眼于国际，做好中国话语体系的传播者。学术出版要发挥中国特色新型智库的功能，不断发现经济社会发展中的问题，依据学理研究问题、解决问题。

“学术出版是一个国家出版的高地，而专业的学术出版机构是学术出版战线的重要力量。”国家新闻出版广电总局出版管理司副司长许文彤指出，在新时代下，我国学术出版将继续朝着建设社会主义文化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦砥砺前进，这是我国学术出版未来的发展趋势。

年会上，社会科学文献出版社社长谢寿光发布了《中国学术图书质量分析与学术出版能力建设》课题成果。谢寿光指出，课题致力于全面准确了解目前中国学术图书质量现状、深入研究学术出版机构的出版能力，改进和完善学术出版的评价体系和评价方法，从而提升中国学术出版质量和水平。目前课题正在评审中，预计课题成果将以“学术出版研究”为题正式出版。

嘉宾对谈环节由百道网总编辑令嘉主持。中国社会科学院社会学研究所研究员田丰、豆瓣【时间】内容总监张薇、罗辑思维·得到APP《每天听本书》负责人阿狮，以及社会科学文献出版社甲骨文工作室主任董风云就“学术出版与知识服务”展开精彩讨论。

“第九届社科文献十大好书（2017）”在会上正式公布。2017年，社科文献出版图书2300种，经过编辑部申报提名、评委会初选审核、读者和通讯评委投票、专家终评等环节，最终评选出2017年度“十大好书”。社科文献年度好书评选活动已成为学界与大众了解学术动态与优秀著作的重要渠道。（刘茹霞）

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)