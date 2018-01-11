思源·彩虹人生公益基金携手千年舟启动绿色健康扶贫项目

人民网北京1月11日电 1月10日，中华思源工程扶贫基金会彩虹人生公益基金（以下简称思源·彩虹人生公益基金）携手千年舟新材科技集团有限公司开展的“绿色健康+扶贫”公益项目在浙江杭州正式启动。
民建中央监督委员会委员、思源·彩虹人生公益基金管委会主任郭清晔在致辞中表示，思源·彩虹人生公益基金本次携手千年舟集团开展的绿色健康+扶贫公益项目，是一项功在当代、利在千秋的大实事、大好事，希望共同把扶贫项目做实、做细、做出成效，为新时代决胜全面建成小康社会贡献力量。
“思源·彩虹人生公益基金联合千年舟集团开展的绿色健康＋扶贫公益项目，发展山区林业经济，开展经果林等高附加值种植业，是可持续、可复制的“造血式”精准扶贫项目。”中华思源工程扶贫基金会常务副秘书长陶鸣指出，发展绿色经济，不仅是我国加快经济结构调整的重要途径，更是推进精准扶贫，加快脱贫致富步伐的重要工作之一。
千年舟新材科技集团董事长陆铜华介绍说，“绿色健康+扶贫”公益项目，主要通过帮助贫困地区种植经济林、经果林等方式开展精准扶贫工作，改善贫困地区生态环境，增强受助地区经济发展的内生动力和可持续发展能力，促进农村群众就近就地脱贫致富。
活动上，陆铜华董事长发出了“每人每天节约一元钱，每人每天多做一件事”的倡议，致力于改善贫困地区生态环境、加快贫困地区脱贫致富。他以个人名义向思源·彩虹人生公益基金绿色健康+扶贫公益项目捐款30万元。其号召得到大力支持，当日共筹善款100余万元。
半岛局势向好需各方理解支持 1月9日，朝韩高级别会谈在板门店举行。双方发布联合新闻稿，展示两国就若干议题进行讨论后达成的共识。朝韩一致同意缓解军事紧张局势，营造半岛和平环境，决定为此举行军事会谈。当前成果来之不易，中国希望国际社会发挥正向作用，为缓和半岛紧张局势、推动半岛问题重返对话协商解决的正确轨道予以充分的理解和支持。 【详细】