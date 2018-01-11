思源·彩虹人生公益基金携手千年舟启动绿色健康扶贫项目

人民网北京1月11日电 1月10日，中华思源工程扶贫基金会彩虹人生公益基金（以下简称思源·彩虹人生公益基金）携手千年舟新材科技集团有限公司开展的“绿色健康+扶贫”公益项目在浙江杭州正式启动。

民建中央监督委员会委员、思源·彩虹人生公益基金管委会主任郭清晔在致辞中表示，思源·彩虹人生公益基金本次携手千年舟集团开展的绿色健康+扶贫公益项目，是一项功在当代、利在千秋的大实事、大好事，希望共同把扶贫项目做实、做细、做出成效，为新时代决胜全面建成小康社会贡献力量。

“思源·彩虹人生公益基金联合千年舟集团开展的绿色健康＋扶贫公益项目，发展山区林业经济，开展经果林等高附加值种植业，是可持续、可复制的“造血式”精准扶贫项目。”中华思源工程扶贫基金会常务副秘书长陶鸣指出，发展绿色经济，不仅是我国加快经济结构调整的重要途径，更是推进精准扶贫，加快脱贫致富步伐的重要工作之一。

千年舟新材科技集团董事长陆铜华介绍说，“绿色健康+扶贫”公益项目，主要通过帮助贫困地区种植经济林、经果林等方式开展精准扶贫工作，改善贫困地区生态环境，增强受助地区经济发展的内生动力和可持续发展能力，促进农村群众就近就地脱贫致富。

活动上，陆铜华董事长发出了“每人每天节约一元钱，每人每天多做一件事”的倡议，致力于改善贫困地区生态环境、加快贫困地区脱贫致富。他以个人名义向思源·彩虹人生公益基金绿色健康+扶贫公益项目捐款30万元。其号召得到大力支持，当日共筹善款100余万元。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)