北京率先实现“维护律师执业权利中心”建设全覆盖

人民网北京1月11日电 回望2017年，北京市律师协会以学习贯彻党的十九大精神为重点工作，充分发挥职能作用，积极开拓创新，在加强律师思想政治工作，维护律师合法权益，完善行业体系建设，服务政府中心工作以及协会信息化建设等方面展现出多头并进的全新气象，并呈现出多个亮点。

十九大召开后，北京律协党委迅速在全市律师行业掀起了学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮，北京律师行业践行十九大精神落地生根。2017年，北京律协在全国率先实现了市区两级律师协会“维护律师执业权利中心”建设的全覆盖，实现了维权申请第一时间受理、第一时间调查、第一时间处理、第一时间反馈，切实提高了“维权”工作的及时性和有效性。

在过去的一年中，北京律协大力推进以章程为总纲的行业规范体系建设。此外，北京律协与市司法局、首都文明办共同开展了“2017北京榜样·寻找律师楷模”主题活动，活动的举办为律师行业营造了创先争优的良好氛围。

2017年，14名北京律师当选新一届北京市人大代表，比上届大幅增长75%。同时，年内3名律师当选北京市第十二届党代表。在2016年底，90名律师当选北京市各区级人大代表和政协委员，比上届增长30%。这些数字折射出北京律师在参政议政领域取得新的突破。在2017年，北京律协响应市委、市政府的要求，在市司法局的指导下，组建了服务保障“疏解整治促提升”律师服务团，充分发挥律师在化解社会矛盾、维护社会稳定、推动城市发展方面的作用。

近年来，北京律协积极服务国家“一带一路”发展战略，为着力提高首都律师涉外法律服务水平，不断加强与国内外律师同行交流合作，为中国律师的国际化之路以及行业健康发展铺路搭桥。同时，北京律协积极响应行业呼声拓宽行业人才引进渠道。此外，北京律协在京还举办了跨区域系列研讨会等业务交流活动。

据悉，北京律协一直在积极推进信息化建设，目前已形成网站、APP、微信公众号、微博“四位一体”信息化体系。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)