原标题：特朗普释放合作信号 “美国优先”着眼点未变

新华社北京１月１１日电（全球热点）特朗普释放合作信号 “美国优先”着眼点未变

新华社记者

美国总统特朗普１０日说，美国可能重返应对气候变化《巴黎协定》。同一天，他表示对与朝鲜在合适时机和条件下展开对话持开放态度。一天前，美方更宣布，特朗普将参加在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会。

分析人士认为，特朗普这一系列表态释放合作信号，与此前态度似乎有区别，但“美国优先”、美国主导的原则没有变，特朗普是希望改造多边机制，找到使美国利益最大化的位置，同时让责任最小化。

【新闻事实】

特朗普１０日在与来访的挪威首相索尔贝格共同主持的白宫记者会上说，美国有可能重返应对气候变化的《巴黎协定》，但前提是必须按美国意愿重新达成“公平”的协议。

当天早些时候，特朗普与韩国总统文在寅通电话。特朗普表示，他对美国与朝鲜在合适的时机和条件下展开对话持开放态度。韩朝９日晚在板门店结束高级别会谈，就朝方参加平昌冬奥会、双方举行军事部门会谈等事项达成一致。

此前的９日，白宫发言人桑德斯说，特朗普定于本月晚些时候参加在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会，“向全球各国领导人介绍‘美国优先’政策议程”。

今年的达沃斯论坛年会定于２３日至２６日举行，主题是“在分化的世界中加强合作”。特朗普将成为继比尔·克林顿之后第二位出席论坛的美国总统。

【深度分析】

分析人士认为，特朗普这一系列表态并非颠覆他此前对国际合作的态度，而是希望改造多边机制，实现美国利益。

中国现代国际关系研究院美国所学者孙成昊认为，特朗普在《巴黎协定》上的表态不代表对气候变化问题立场的颠覆。特朗普没有自绝于国际社会，只是从更现实和实用的角度，希望改造多边机制，实现美国利益。

中国人民大学国际关系学院副教授刁大明分析，朝核问题上，随着半岛局势最近迎来难得机遇，特朗普有顺水推舟之意，一定程度上为自己在半岛事务上解套，为半岛局势降温。出席达沃斯，则是他希望保持美国在世界经济和政治舞台上的主导地位，在全球化过程中找到使美国利益最大化的位置，同时让责任最小化。

针对这一系列表态，海国图智研究院院长、暨南大学国际关系学院教授陈定定说，特朗普的外交政策并不是完全的孤立主义或反对多边主义，一切都遵从一个原则：即“美国优先”，对美国有利。

【第一评论】

国际合作重在各方共赢，多赢。如果一定要单赢，甚至是你输我赢，就难以开展国际合作，无法共同应对全球性挑战，不仅无法“赢”，甚至可能出现双输或多输的结果。

特朗普上台以来，高喊“美国优先”口号，表现出强烈的保护主义和单边主义倾向，去年一年更是连续“退群”，削弱了全球化和贸易投资自由化便利化的势头，损害了世界各国开展国际合作的意愿。希望美国能不止步于作出姿态，而是真正改变对待国际合作的心态，努力与各方实现合作共赢。

【背景链接】

去年６月１日，特朗普宣布美国将退出《巴黎协定》。这一决定给全球气候治理进程带来不确定性，世界舆论纷纷对此表示批评。

特朗普上任以来，美朝双方口水仗不断，多次“撂狠话”。朝鲜领导人金正恩此前在新年贺词中警告称，美国应意识到，整个美国本土都在朝鲜核打击范围内。特朗普回应，朝鲜领导人有“核按钮”，他也有，而且他的“核按钮更大更强”。（记者韩梁、郑昊宁、郑汉根；编辑闫亮、王丰丰、孙浩）

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