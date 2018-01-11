原标题：商务部：反对有关国家以“国家安全”为由对外国投资设障碍

新华社北京1月11日电（记者于佳欣、申铖）商务部新闻发言人高峰11日回应了蚂蚁金服日前收购美国速汇金失败事件。他对以“国家安全”为由对外国投资设置“玻璃门”“弹簧门”的倾向表示担忧，并希望有关国家为中国投资者创造公平、公正、公开、可预期的投资环境。

今年1月初，美国的外国在美投资委员会以国家安全为由否决了中国数字支付公司蚂蚁金服收购美国汇款公司速汇金国际的交易。

高峰在当日召开的商务部新闻发布会上表示，很遗憾地看到，有关中国企业在美开展的正常商业性投资并购，再次因为所谓的“国家安全”的原因受阻。我们鼓励中国企业合理合法“走出去”，开展投资并购业务，这既是企业自身国际化发展的需要，也完全是市场经济规律使然。

事实上，美国政府多次表示，将积极吸引外国对美投资，并且主动开展相关工作，包括中国企业在内的许多企业也都表现出了兴趣。但中国企业却在赴美投资上一再受阻。

高峰强调说，我们不反对有关国家对外国投资开展正常的安全审查，但是我们对以“国家安全”为由对外国投资设置“玻璃门”“弹簧门”的倾向表示担忧。希望有关国家能够采取切实的行动，为包括中国企业在内的各国投资者创造公平、公正、公开、可预期的投资环境。

同时，针对近期美国电话电报公司AT&T撤销在美销售华为手机的行为，高峰表示，近期美国国内贸易保护主义的声音有所抬头，甚至有时会占到上风。他强调，中方坚决反对任何形式的贸易投资保护主义。希望美方能为两国企业的合作营造更加开放、透明、便利的环境，共同推动中美经贸关系长期健康稳定的发展。

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