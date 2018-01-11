法国计划自2019年起缩短传统打折季

法国大部分地区１０日迎来２０１８年冬季打折季。法国经济部当天发布公告说，在与业内人士协商后，计划自２０１９年起将传统打折季时长由６周缩短至４周。

公告说，受品牌商家的自主打折以及网络购物影响，法国传统打折季的影响力不断下降。受法国经济部长布鲁诺·勒梅尔委托，法国经贸协调委员会此前召集业内人士进行协商，以优化传统打折季安排。参与协商的业内人士就缩短打折季时长达成一致，将打折活动集中在更短的时间，以增强打折季影响力。

据悉，缩短打折季的措施预计从２０１９年开始实施，以便留给业内人士准备时间。此外，除传统打折季外，业内人士也一致希望发起类似“黑色星期五”的短期打折活动，在全国范围内进行两至三天的促销活动以刺激经济。

法国经济部长下辖国务秘书德尔菲娜·热尼－斯特凡９日接受媒体采访时说，从消费者的视角看，超过一个月的打折期过长，购物兴趣会减弱。业内人士希望通过缩短打折季来吸引注意力，“制造紧迫感和购物欲”。

数据显示，近年来法国民众对打折季的热情不断降低。法国《费加罗报》１０日援引民调机构的调查结果说，２０１６年８０.７％的法国人参与了冬季打折季，但商场客流量比２０１５年下降了０.７个百分点。２０１７年冬季打折季客流量下降了４.４％，２０１８年也没有出现回升的迹象。

今冬打折季将持续６周，至２月２０日结束。法国打折促销的做法最早可追溯至１８３０年，１９０６年出现有关立法。最初，打折商品一般为即将过季的商品，但后来为提高销量，许多新品也加入打折活动，打折季逐渐成为法国人消费购物的黄金期。（记者 张曼）

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