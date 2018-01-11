人民网>>国际

法国计划自2019年起缩短传统打折季

2018年01月11日16:30  来源：新华网
 

法国大部分地区１０日迎来２０１８年冬季打折季。法国经济部当天发布公告说，在与业内人士协商后，计划自２０１９年起将传统打折季时长由６周缩短至４周。

公告说，受品牌商家的自主打折以及网络购物影响，法国传统打折季的影响力不断下降。受法国经济部长布鲁诺·勒梅尔委托，法国经贸协调委员会此前召集业内人士进行协商，以优化传统打折季安排。参与协商的业内人士就缩短打折季时长达成一致，将打折活动集中在更短的时间，以增强打折季影响力。

据悉，缩短打折季的措施预计从２０１９年开始实施，以便留给业内人士准备时间。此外，除传统打折季外，业内人士也一致希望发起类似“黑色星期五”的短期打折活动，在全国范围内进行两至三天的促销活动以刺激经济。

法国经济部长下辖国务秘书德尔菲娜·热尼－斯特凡９日接受媒体采访时说，从消费者的视角看，超过一个月的打折期过长，购物兴趣会减弱。业内人士希望通过缩短打折季来吸引注意力，“制造紧迫感和购物欲”。

数据显示，近年来法国民众对打折季的热情不断降低。法国《费加罗报》１０日援引民调机构的调查结果说，２０１６年８０.７％的法国人参与了冬季打折季，但商场客流量比２０１５年下降了０.７个百分点。２０１７年冬季打折季客流量下降了４.４％，２０１８年也没有出现回升的迹象。

今冬打折季将持续６周，至２月２０日结束。法国打折促销的做法最早可追溯至１８３０年，１９０６年出现有关立法。最初，打折商品一般为即将过季的商品，但后来为提高销量，许多新品也加入打折活动，打折季逐渐成为法国人消费购物的黄金期。（记者 张曼）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

半岛局势向好需各方理解支持 1月9日，朝韩高级别会谈在板门店举行。双方发布联合新闻稿，展示两国就若干议题进行讨论后达成的共识。朝韩一致同意缓解军事紧张局势，营造半岛和平环境，决定为此举行军事会谈。当前成果来之不易，中国希望国际社会发挥正向作用，为缓和半岛紧张局势、推动半岛问题重返对话协商解决的正确轨道予以充分的理解和支持。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

中国普通护照可免签65个国家地区 1月10日，外交部领事司司长郭少春在2017年度领事工作吹风会上通报，2017年外交部和驻外使领馆会同各有关部门妥善处置领事保护和协助案件约7万起，有效维护海外中国公民和机构的安全与合法权益。过去一年，中国普通护照“含金量”继续稳步提高，目前中国公民可免办签证前往65个国家和地区。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved