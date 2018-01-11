2017年中国在洛杉矶海外客源市场蝉联第一

美国洛杉矶旅游局１０日宣布，２０１７年洛杉矶接待游客总量达４８３０万人次，连续７年创新纪录，其中中国游客人数再创新高，达１１０万人次，同比增长６％，在洛杉矶海外客源市场排名中蝉联第一。

数字还显示，２０１７年洛杉矶接待游客总量比２０１６年增加１００万人次，增幅为２．２％。

洛杉矶旅游局表示，中国赴洛杉矶旅游人数的持续增长不仅归功于中国出境市场的稳步扩大，也得益于中国与洛杉矶之间航线的发展。２０１７年，海南航空、厦门航空、美国航空及中国国航相继开通中国多个城市直飞洛杉矶的航线，为中国不同地区的游客出行带来便利。

此外，洛杉矶旅游局还于２０１７年５月在成都增设全职办事处，这是继北京、上海、广州之后，洛杉矶旅游局在华开办的第四个办事处。

洛杉矶旅游局局长伍登对新华社记者说，作为洛杉矶最大的海外客源市场，中国为洛杉矶的游客数量再破纪录做出了重要贡献。他预计中国游客数量未来仍将保持强劲增长，洛杉矶旅游局将继续努力增加洛杉矶对中国游客的吸引力。

洛杉矶市市长加切蒂表示，旅游业是洛杉矶经济繁荣发展的重要推动因素，洛杉矶将继续扩大在世界舞台上的影响力，为迎接即将在这座城市举办的２０２８年奥运会和残奥会做好准备。

２０１７年４月，洛杉矶旅游局发起名为“洛杉矶欢迎你”的全球推广活动，旨在强调洛杉矶的多元性和包容性。一项针对多国市场的调查报告显示，该活动对提振中国游客赴洛杉矶旅游的意愿产生巨大影响，８２％的中国受访者表示有兴趣到洛杉矶旅游。（记者 高山）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)