美移民执法部门查非法移民突袭近百家便利店

美国入境和海关执法局１０日说，移民执法人员当天突击检查了多地近百家便利店，并行政拘留了２１名疑似非法移民。

入境和海关执法局说，当天的行动覆盖１７个州和华盛顿哥伦比亚特区共９８家“７－１１”便利店，执法人员对店员进行了问话。便利店的经理和特许经销权持有者被要求在３天之内提交雇员的移民身份信息。

据悉，遭拘留的疑似非法移民已收到出席移民法庭庭审的通知，可能面临被遣返的命运。

入境和海关执法局副局长托马斯·霍曼在一份声明中说，企业雇用非法劳动力吸引了非法移民，该部门正在努力终止这一做法并消除企业通过剥削非法移民获得的不公平竞争优势，以保护美国工人的就业机会。

总部位于得克萨斯州的“７－１１”公司发表声明说，该公司的加盟店都是独立经营者，为各自雇员负全部责任，目前已终止了与违反移民法的加盟店的特许经营协议。

美国总统特朗普在移民问题上立场强硬，限制移民是他的竞选目标和执政要务之一，具体主张包括在美国和墨西哥边境修建边境隔离墙、终止“连锁移民”和“绿卡抽签”、遣返非法移民等。（记者孙丁 徐剑梅）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)