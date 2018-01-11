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巴西警方今年将完成200余件涉政府官员调查

2018年01月11日14:46  来源：新华网
 

巴西联邦警察总长费尔南多·塞戈维亚１０日表示，巴西警方希望在年内完成２００余件针对政府官员的调查。

据巴西媒体报道，塞戈维亚当天会见了联邦最高法院法官卡门·露西娅。塞戈维亚说，这些调查案件共有２７３件，其中涉及“洗车行动”反腐调查的案件有１２４件，目前案件已进入最高法院的程序。

他表示，警方力争在今年年底前完成这些案件的调查工作，向社会和司法部门呈现调查的真相是警方的责任。同时，尽早完成调查也是最高法院的期望。

巴西现任总统特梅尔因涉嫌收受一家海港运营商的贿赂，成为“洗车行动”反腐调查的对象之一。谈及此项调查时，塞戈维亚表示，警方已向特梅尔方面递交相关文件，收到回复后将进行下一步调查。

２０１４年３月，媒体披露巴西石油公司高管层集体腐败，利用外包工程虚抬报价收

受贿赂，随后曝光有政界人士向巴西石油公司推荐承包商并从中收取好处费。为此，巴西司法机构展开名为“洗车行动”的调查，涉案人员包括众多政界、商界精英。（记者 张启畅）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)
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