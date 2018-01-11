调查显示过高房租让德国人担忧

德国一个非政府组织１０日公布的调查报告显示，超过四分之三的德国受访者对过高的房租表示担心。

据德新社报道，德国明爱协会的调查报告说，在大约１０００名受访者中，７９％的受访者认为过高的房租会造成巨大的贫困风险。

报告还显示：社会护理、儿童贫困、养老保险以及负担得起的住房已经成为德国政府急需处理的４个政治议题。

德国有超过一半的家庭选择租房而非买房，房租的快速增长成为热点话题。德国联邦统计局的数据显示，从２００５年到２０１６年，德国房租上涨约１６％。

另据德国《世界报》报道，在柏林等大城市，同期房租增长超过２０％。以柏林为例，从２００４年到２０１４年，房租增长４５％。柏林在２０１１年平均每平方米的租金只有７欧元多（约合５４元人民币），而到２０１７年１２月，平均每平方米租金达１３.４３欧元（约合１０４元人民币）。

明爱协会主席彼得·内尔说，经济适用房目前供不应求。不断上涨的租金不再只影响低收入人群。“住房问题已成为德国社会的焦点问题，越来越多的人觉得超过三分之一的税后收入都必须用于支付不断增长的房租。”（郑扬 任珂）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)