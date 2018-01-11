委内瑞拉制宪大会成员遇刺身亡

委内瑞拉新闻部长罗德里格斯１０日说，委制宪大会成员托马斯·卢塞纳当日在遭不明武装人员刺杀后身亡，当局已对此展开调查。

罗德里格斯说，卢塞纳当天在西部城市巴莱拉遭到骑着摩托车的两名武装人员袭击，随后身亡。他认为卢塞纳可能遭到了政治谋杀，警方已对此展开调查。

罗德里格斯表示，就在卢塞纳遇刺后，主要反对党之一人民意志党发表声明说，如果反对党联盟与政府下一轮对话失败，该党将号召其支持者重返街头抗议政府。

罗德里格斯说，若调查结果显示卢塞纳死因与政治谋杀有关，相关人员和组织将受到严厉制裁。

２０１７年８月４日，委内瑞拉制宪大会正式成立，由在全国范围选举产生的５４５名成员组成。委政府希望通过重新制定宪法，解除反对派占多数的议会的权力。反对派对此予以抵制，拒绝承认制宪大会的合法性。（记者徐烨 王瑛）

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