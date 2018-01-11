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联合国副秘书长：选举是利比亚实现稳定的唯一出路

2018年01月11日13:46  来源：新华网
 

联合国副秘书长杰弗里·费尔特曼１０日在利比亚首都的黎波里表示，举行大选是利比亚实现稳定的唯一出路。

费尔特曼当天在与利比亚民族团结政府总理萨拉杰会见后的新闻发布会上说，我们一直鼓励举行大选，大选前要通过的选举法和宪法公投法也很重要。联合国支持利比亚的和平进程，将为今年利比亚的民主进程提供全面技术支持。

目前，利比亚领导人和各方都表达了举行大选的强烈意愿，认为大选是实现利比亚全面稳定的唯一选择。利比亚最高选举委员会说，截至目前，已有将近２００万选民登记，接近利比亚总人口的三分之一。

２０１１年卡扎菲政权倒台后，利比亚局势持续动荡。２０１５年１２月，利比亚对立双方议会代表签署了《利比亚政治协议》，同意共同组建民族团结政府，但协议未能落实，利比亚仍然动荡、分裂。２０１７年９月，联合国提出“三步走”行动计划——修订《利比亚政治协议》有争议条款、召开全国大会并进行宪法公投、２０１８年９月选举产生总统和议会。（记者 李远）

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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