特朗普再提有条件重返《巴黎协定》

美国总统特朗普１０日说，美国有可能重返全球应对气候变化的《巴黎协定》，但前提条件是必须按美国意愿重新达成“公平”的协议。
当天在与挪威首相索尔贝格共同主持的白宫记者会上，有记者向特朗普提问，怎样才能说服他重返《巴黎协定》？特朗普回应说，《巴黎协定》对美国“十分不公平”，“给美国严重惩罚”，伤害美国商业，是一份“很坏的协议”。
特朗普接着说，美国“是有可能重返（《巴黎协定》）”，但它“确实会剥夺我们的竞争优势，我们不会让这种事发生，我不会让这种事发生”。
特朗普的最新表态与去年６月宣布退出《巴黎协定》时并无实质区别。当时他表示，美国可以重新谈判以达成一个“更公平”的气候协议，但能否达成新协议无关紧要。特朗普的重新协商提议当时遭德、法、意等国拒绝。
过去半年里，多次传出美国重返《巴黎协定》的消息，但不是属于舆论“一厢情愿”，就是美国官员的话被片面报道，属于误读。白宫甚至为此发表澄清声明称，“除非条款对我们国家更有利，我们才会重新加入”。
《巴黎协定》于２０１５年达成，２０１６年１１月生效，是《联合国气候变化框架公约》下继《京都议定书》后第二份有法律约束力的气候协议，为２０２０年后全球应对气候变化行动作出安排。
特朗普曾称气候变化是骗局。他在气候问题上的立场招致国际社会广泛批评。（记者 林小春）
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