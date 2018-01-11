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特朗普称对美朝对话持开放态度

2018年01月11日13:42  来源：新华网
 

美国白宫１０日发表声明说，特朗普总统当天早些时候和韩国总统文在寅通电话时表示，他对美国与朝鲜在合适的时机和条件下展开对话持开放态度。

特朗普还表示，将派副总统彭斯作为美方代表团团长参加平昌冬奥会。

声明说，文在寅在电话里向特朗普通报了９日韩朝对话结果。他感谢特朗普在促成对话过程中扮演的“重要领导角色”。二人强调，将继续执行对朝“最大施压”政策。

韩国和朝鲜９日晚在板门店结束高级别会谈。双方发表共同声明，就朝方参加平昌冬奥会、双方举行军事部门会谈等事项达成一致。双方强调，还将举行各领域会谈，通过对话协商解决问题。

去年以来，朝鲜进行核试验并多次试射导弹，美韩两国则扩大军演规模，朝鲜半岛局势不断呈现紧张态势。特朗普政府上任以来，坚持奉行所谓“最大施压”政策，以期迫使朝鲜弃核，但并未达到预期效果。今年１月中旬，美国将和多国在加拿大温哥华举行会议，商讨下一步朝核问题解决策略。（记者朱东阳 刘晨）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)
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